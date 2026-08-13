ГАЙНДМАН ГЕНРИ МЕЙЕРС

ГАЙНДМАН ГЕНРИ МЕЙЕРС - британский политический деятель.

Ро­дил­ся в со­стоя­тель­ной се­мье. По окон­ча­нии Кем­бридж­ско­го университета ра­бо­тал ад­во­ка­том. В 1870-х годах вы­сту­пал со стать­я­ми, осу­ж­дав­ши­ми британскую ко­ло­ни­аль­ную по­ли­ти­ку в Ин­дии. В начале 1880-х годов опуб­ли­ко­вал ряд ра­бот, в ко­то­рых про­па­ган­ди­ро­вал отдельные по­ло­же­ния мар­ксиз­ма . В 1881 году ос­но­вал Де­мо­кра­тическую фе­де­ра­цию (в 1884 году пе­ре­име­но­ва­на в Со­ци­ал-де­мо­кра­тическую фе­де­ра­цию, в 1908 году - в Со­ци­ал-де­мо­кра­тическую пар­тию). От­да­вал при­ори­тет пар­ла­мент­ским ме­то­дам борь­бы.

Ини­циа­тор соз­да­ния и член Ме­ж­ду­народного со­циа­ли­стического бю­ро (1900-1910 годы). С 1911 года председатель Британской со­циа­ли­стической пар­тии. В 1916 году вы­шел из неё, не со­гла­сив­шись с ре­ше­ни­ем съез­да, осу­див­ше­го уча­стие Ве­ли­ко­бри­та­нии в 1-й ми­ро­вой вой­не, и ос­но­вал Национальную со­циа­ли­стическую пар­тию (с 1918 года Со­ци­ал-де­мо­кра­тическая фе­де­ра­ция). От­ри­ца­тель­но от­нёс­ся к Октябрьской ре­во­лю­ции 1917 года, вы­ска­зы­вал­ся в под­держ­ку ин­тер­вен­ции стран Ан­тан­ты в Советскую Рос­сию.

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