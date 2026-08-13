ГАЙНДМАН ГЕНРИ МЕЙЕРС
ГАЙНДМАН ГЕНРИ МЕЙЕРС - британский политический деятель.
Родился в состоятельной семье. По окончании Кембриджского университета работал адвокатом. В 1870-х годах выступал со статьями, осуждавшими британскую колониальную политику в Индии. В начале 1880-х годов опубликовал ряд работ, в которых пропагандировал отдельные положения марксизма. В 1881 году основал Демократическую федерацию (в 1884 году переименована в Социал-демократическую федерацию, в 1908 году - в Социал-демократическую партию). Отдавал приоритет парламентским методам борьбы.
Инициатор создания и член Международного социалистического бюро (1900-1910 годы). С 1911 года председатель Британской социалистической партии. В 1916 году вышел из неё, не согласившись с решением съезда, осудившего участие Великобритании в 1-й мировой войне, и основал Национальную социалистическую партию (с 1918 года Социал-демократическая федерация). Отрицательно отнёсся к Октябрьской революции 1917 года, высказывался в поддержку интервенции стран Антанты в Советскую Россию.