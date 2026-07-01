ГАЙН АНТОНИН

Чешский политик, журналист и издатель, один из лидеров чешского прогрессистского движения .

Движение прогрессистов

Родился 24 июля 1868 г. в городке Солнице (Solnice) на северо-востоке Чешских земель Австро-Венгерской империи в семье столяра.

Активную политическую деятельность начал, еще будучи учеником 7 класса пражской гимназии. Вместе с другими гимназистами, впоследствии составившими ядро прогрессистского движения, Гайн создал в Праге достаточно масштабное объединение чешской учащейся молодежи, распространившее свое влияние и на провинцию. В студенческом объединении «Академический читательский союз» Гайн познакомился с такими будущими видными чешскими политиками, как Алоиз Рашин, Карел Бакса, Антонин Дутка, Вацлав Ярослав Клофач, Ярослав Прейсс, Ян Тршебицкий и др. Юные прогрессисты активно распространяли свои идеи среди сверстников, созывали съезды, на которых выдвигались требования, касающиеся студенческого самоуправления, независимости студенческих организаций от политического влияния, равного положения чешских и немецких учебных заведений. Помимо вопросов, касающихся студенческой жизни, Гайн вместе с соратниками выдвигал целый ряд предложений по переустройству общественной жизни в Чешских землях.

Таким образом, в политических и общегражданских взглядах Антонина Гайна-гимназиста уже были видны черты будущих программных требований прогрессистов, главным идеологом которых он являлся.

С 1887 по 1891 гг. Антонин Гайн учился на философском факультете Пражского университета. Студент, одаренный в области истории, а позже журналист, он участвовал во всех акциях прогрессистов. В рамках этого движения Гайн был представителем социал-реформистского течения. Его особенно интересовали социальные вопросы, он добивался сотрудничества студентов с рабочей молодежью и даже был членом «Политического рабочего клуба» Чехии – центра пражских социалистов того времени. В 1889 г. вместе с К.С.Соколом он основал и начал издавать «Журнал чешского студенчества», а с декабря 1892 г. стал редактором нового прогрессистского журнала «Независимость» («Neodvislost»). За эти годы прогрессизм из движения студенческого, занимающегося в основном вопросами академической и университетской жизни, превратился в полноценного игрока чешской общественно-политической арены, с собственной выработанной программой, рядом требований и планом их реализации.

Однако прогрессистское движение вскоре столкнулось с жесткой реакцией властей на свои действия, после которой уже не смогло восстановить былое единство. В 1892-1893 гг. прогрессисты провели ряд политических демонстраций и акций, результатом которых стало чрезвычайное положение, установленное в Праге с 12 сентября 1893 г. Вскоре последовали репрессии уже против самих демонстрантов.

Ряд статей, автором которых был Гайн, а также номеров «Журнала чешского студенчества» был конфискован и запрещен к печати, были закрыты все печатные органы прогрессистов. В 1894 г. состоялся процесс по делу так называемых «Омладин», в ходе которого 77 подозреваемых в якобы существовавшем тайном сговоре обвинялись в антигосударственной деятельности и были приговорены в общей сложности к 96 годам тюремного заключения. Антонин Гайн был арестован в сентябре 1893 г., а в феврале 1894 г. приговорен к 18 месяцем лишения свободы.

Дальнейшая политическая деятельность

По выходу из заключения, в 1897 г. он стал лидером Чешской радикально-прогрессистской партии, которая в 1908 г. была преобразована в Государственно-правовую прогрессистскую партию. В 1905-1909 гг. он также редактировал журнал «Прогрессистское обозрение» («Pokroková revue»). Гайн был видным и влиятельным журналистом. В период с 1907 по 1911 гг. был депутатом Имперского совета. Уже в Чехословацкой республике, с 1920 по 1929 гг. Гайн был депутатом Национального собрания от Национал-демократической партии, в которой занимался изданием периодики и другой партийной печати.

Антонин Гайн был старшим братом Алоиза Гайна, который являлся участником прогрессистского движения молодежи, публицистом, журналистом и активистом прогрессистов, а позднее и Социал-демократической партии.