ГАЙН АЛОИЗ

Чешский журналист, публицист, переводчик и политик. Брат политика и лидера прогрессистского движения Антонина Гайна (1868-1949).

Движение прогрессистов

Родился 31 мая 1870 г. в городке Солнице (Solnice) на северо-востоке Чешских земель Австро-Венгерской империи в семье столяра. Учился в гимназии в городе Рихнов-над-Кнежноу на северо-востоке исторической области Богемия. Высшее образование начал получать на философском факультете Пражского университета, был учеником Т.Г. Масарика. Затем Алоиз Гайн стал студентом Венского университета, однако, обучение в нем не закончил, занявшись политикой. Стал одним из лидеров чешского прогрессистского движения, наряду со своим братом. Он пришел в движение уже после громкого процесса над так называемыми «Омладинами» - вымышленной политической организацией, членами которой якобы было старшее поколение прогрессистов. Большинство из них получило реальные тюремные сроки в 1894 г.

Алоиз Гайн, таким образом, стал представителем второго, более молодого поколения прогрессистов, заменившего своих старших товарищей, отбывающих тюремное заключение. С 1894 по 1897 гг. был издателем журналов «Лид» и «Рух» («Lid», «Ruch»). Вокруг этих изданий первоначально было сконцентрировано левое крыло прогрессистов, придававшее особенное значение социальному вопросу. Когда в 1898 г. эти печатные органы прекратили свое существование, его рупором стал влиятельный региональный журнал Восточной Чехии «Просвещение народа» («Osvěta lidu»), который Алоиз Гайн редактировал до 1914 г., а также после Первой мировой войны в 1919-1920 гг.

Лидерами левого крыла прогрессистов (Радикально-прогрессистской партии) были Иржи Пак и Алоиз Гайн, их поддерживала и часть прогрессивных рабочих, таких как Войтех Дундр (1879-1957) и Эмил Сиротек (1874-1936). Но в 1903 г. сторонники партии в рядах рабочих практически поголовно перешли к социал-демократам, а вскоре из ее состава вышла и фракция Алоиза Гайна. Эта часть прогрессистов не разделяла негативного отношения партии к социал-демократам, которых радикальные прогрессисты критиковали за недостаточный патриотизм и национализм, и считала своей обязанностью сохранить социальные убеждения и не уклоняться в сторону поддержки интересов капитала. Уход левой оппозиции сильнее всего ослабил Радикально-прогрессистскую партию и во многом подтолкнул к ее дальнейшему слиянию с Государственно-правовой партией.

Реалисты. Социал-демократическая партия

В 1903-1905 гг. Алоиз Гайн был председателем прогрессистского Гражданского клуба городов Пардубице и Хрудим. В 1905 г. эта группа вошла в партию реалистов Т.Г. Масарика, активно занимаясь разработкой ее культурной концепции. Фракция Алоиза Гайна в некотором роде продолжала политику радикальных прогрессистов уже в партии Масарика, поскольку прогрессисты всегда уделяли большое внимание таким аспектам общественной жизни как женский вопрос, просвещение, образование, языковой вопрос. Именно из этих составных частей и была сформирована культурологическая концепция реализма, имевшая много общих черт с концепцией прогрессистов.

В период Первой мировой войны Гайн был организатором внутреннего сопротивления на востоке Чешских земель и возглавлял восточно-чешский филиал «Чешской мафии» - подпольной чешской организации, оппозиционно настроенной по отношению к Австро-Венгрии и ведущей активное внутреннее сопротивление войне и участию в ней Чешских земель.

В 1919 г., после ликвидации партии реалистов, Алоиз Гайн вошел в Чешскую социал-демократическую партию, членом которой оставался до 1948 г. С 1921 г. и до выхода на пенсию в 1938 г. он руководил пресс-службой Министерства иностранных дел и был редактором ревю «Внешняя политика».

Алоиз Гайн оставил подробную автобиографию в книге «Жизнь журналиста» («Život novinářův, 1930). Кроме того, он был авторов следующих книг: «Чешские политические партии» («České strany politické», 1921), «Отделение церкви от государства» («Odluka církve od státu», 1925) и др.