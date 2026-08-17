ГАЙЛАНИ РАШИД АЛИ
ГАЙЛАНИ РАШИД АЛИ - иракский государственный и политический деятель.
Родился в семье землевладельца. Придерживался радикальных панарабских националистических взглядов. Премьер-министр Ирака в 1933 году, марте 1940 - январе 1941 годов и апреле - мае 1941 года. В начале 2-й мировой войны Гайлани совместно с иракскими военными кругами предпринял попытку избавиться от британского контроля. Он низложил регента Ирака эмира Абд аль-Иляха и установил союзные отношения с Германией и Италией.
Политический курс Гайлани привёл к войне с Великобританией (02.05-31.05.1941 года), в результате которой Ирак был оккупирован британскими войсками, а Гайлани и его сторонники бежали из страны. В 1941-1945 годы Гайлани находился в Германии, затем получил политическое убежище в Саудовской Аравии и вернулся в Ирак после свержения монархии (1958 год). Участвовал в политической борьбе, был арестован и приговорён к смертной казни, но в 1961 году освобождён.