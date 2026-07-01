ГАЙКО АНДРЕЙ САМОЙЛОВИЧ

Андрей Самойлович Гайко родился 23 января 1920 года в селе Карасай (ныне – Акбулакский район Оренбургской области) в семье крестьянина. По национальности русский. После окончания пяти классов школы работал трактористом.

24 сентября 1939 года Гайко был призван на службу в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию Акбулакским районным военным комиссариатом Чкаловской области. Участвовал в боях советско-финской войны .

С 22 июня 1941 года – на фронтах Великой Отечественной войны . В боях два раза был ранен – 22 ноября 1941 года и 1 августа 1942 года. В 1942 году окончил курсы младших лейтенантов. К декабрю 1943 года лейтенант Андрей Самойлович Гайко командовал взводом 2-й стрелковой роты 1126-го стрелкового полка 334-й стрелковой дивизии 43-й армии.

26 декабря 1943 года Гайко с 7 бойцами своего взвода в течение четырёх часов вёл ожесточённый бой с превосходящими силами противника в районе деревни Пелёнки (ныне – Задвинье Витебского района Витебской области Белоруссии). Пехотинцы отразили десять немецких контратак, не уступив врагу своих позиций. Из его подчинённых трое были убиты, трое – тяжело ранены. Оставшись в одиночку, Гайко продолжал отстреливаться, пока не кончились патроны. Не желая сдаваться в плен, он подпустил группу немецких солдат к себе и подорвал двумя противотанковыми гранатами их вместе с собой. В результате взрыва погибли около 20 вражеских солдат. 29 декабря 1943 года командир 1126-го стрелкового полка подполковник А. М. Хохлов посмертно представил лейтенанта Гайко к званию Героя Советского Союза .

Похоронен в братской могиле в деревне Задвинье Витебского района Витебской области Белоруссии.