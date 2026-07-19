ГАЙФУЛЛИН АБДРАХМАН ЗАЙНУЛЛОВИЧ

Абдрахман Зайнуллович Гайфуллин родился 24 августа (по новому стилю – 6 сентября) 1908 года в деревне Яубуляково (ныне – Салаватский район Башкортостана ) в семье крестьянина. По национальности башкир. В 1930-1932 годах проходил службу в Рабоче-Крестьянской Красной Армии . Демобилизовавшись, окончил Уфимский комвуз, после чего работал заместителем по политической части директора Аркаульской машинно-тракторной станции Салаватского района.

Вновь проходил службу в Красной Армии с марта по август 1940 года, окончил курсы усовершенствования командного состава. В третий раз был призван в армию 5 июля 1941 года Салаватским районным военным комиссариатом и направлен на фронт Великой Отечественной войны .

К осени 1944 года гвардии лейтенант Абдрахман Гайфуллин командовал 1-й пулемётной ротой 37-го гвардейского стрелкового полка 12-й гвардейской стрелковой дивизии 61-й армии. Неоднократно отличался в боях. 8 октября 1944 года во время боёв за освобождение Прибалтики, в районе населённого пункта Эндзелини рота Гайфуллина отразила четыре ожесточённые контратаки превосходящих сил противника. Умело расставив огневые средства, он добился того, что противник отступил с выгодных для него позиций, понеся при этом большие потери. 11 октября 1944 года при форсировании реки Маза Югла в районе населённого пункта Лайвинас пулемётчики под командованием Гайфуллина отразили ещё две атаки врага, чем содействовали освобождению Риги. За эти бои он был удостоен первой своей боевой награды – ордена Красной Звезды.

Впоследствии командовал 2-й пулемётной ротой того же полка. 2 февраля 1945 года в районе населённого пункта Фюрстенау Гайфуллин сумел организовать огневое прикрытие действий основных сил пехоты, что позволило ей без потерь ворваться в расположение противника. При этом противник потерял более 30 солдат и офицеров противника. За это Гайфуллин был награждён орденом Отечественной войны 2-й степени.

Особенно отличился во время форсирования Одера. В ночь с 16 на 17 апреля 1945 года в районе населённого пункта Байглитцен рота Гайфуллина в числе первых переправилась через реку и пулемётным огнём прикрыла переправу основных сил, нанеся противнику большие потери. 17 апреля 1945 года немецкие войска предприняли шесть ожесточённых контратак, стремясь сбросить пулемётчиков в реку. Противнику удалось ворваться на позиции роты. В рукопашной схватке Гайфулин заколол ножом 2 вражеских солдат, ещё 2 – застрелил из пистолета, но при этом сам погиб. Его рота не только выбила немцев из траншей, но и расширила захваченный плацдарм. 19 апреля 1945 года командир 37-го гвардейского стрелкового полка, Герой Советского Союза, гвардии подполковник Р. И. Мильнер посмертно представил Гайфуллина к званию Героя Советского Союза.

Первоначально был похоронен в деревне Альт-Кюстринхен, в послевоенное время перезахоронен в братской могиле в посёлке Хоэнвутцен в Германии.