ГАЙДЫМ ИВАН ЯКОВЛЕВИЧ

Иван Яковлевич Гайдым родился 29 октября (по новому стилю – 11 ноября) 1916 года в деревне Писаревка (ныне – Альшеевский район Башкортостана ) в семье крестьянина. По национальности украинец. После окончания семи классов школы работал трактористом в колхозе.

В 1936-1940 годах Гайдым проходил службу в Рабоче-Крестьянской Красной Армии , участвовал в боях советско-финской войны . Демобилизовавшись переехал в город Минск , работал в органах милиции. С началом Великой Отечественной войны был отправлен в эвакуацию в Поволжье.

12 января 1942 года Гайдым повторно был призван на службу в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию Маркштадтским (по другим данным, Раевским) районным военным комиссариатом Саратовской области. С февраля того же года – на фронтах Великой Отечественной войны. Окончил курсы политсостава и курсы командиров рот.

К началу 1944 года гвардии старший лейтенант Иван Яковлевич Гайдым командовал стрелковой ротой 213-го гвардейского стрелкового полка 71-й гвардейской стрелковой дивизии. 4-8 января 9144 года в районе города Новосокольники Псковской области рота под его командованием штурмом взяла высоту к северу от озера Дубно. 20 января 1944 года в бою в районе населённого пункта Молашкино Гайдым организовал отражение трёх немецких контратак, нанеся противнику большие потери. За это командир роты был удостоен первой своей боевой награды – ордена Красной Звезды. Позднее ему было присвоено звание гвардии капитана.

22 июня 1944 года рота Гайдыма прорвала немецкую оборону в районе посёлка Шумилино Витебской области Белорусской ССР и освободила деревню Ильницы, после чего закрепилась на рубеже и отразила две вражеские контратаки. 24 июня 1944 года она первой в полку форсировала Западную Двину и захватила плацдарм на её берегу. Противник многократно предпринимал ожесточённые контратаки, стремясь сбросить пехотинцев обратно в реку, но неизменно отступал с большими потерями. Во время отражения очередной атаки Гайдым был убит. 30 июня 1944 года командир 213-го гвардейского стрелкового полка гвардии майор А. Х. Савиди посмертно представил его к званию Героя Советского Союза .

Похоронен в братской могиле в деревне Загромадино Бешенковичского района Витебской области Белоруссии.