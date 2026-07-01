Гайдýки (от венг. hajdu ‒ «погонщик»)

Гайдýки (от венг. hajdù — «погонщик») — собирательное понятие, которым обозначали вид легкой пехоты в Польше, а в странах Южн. и Вост. Европы — повстанцев или разбойников. В XVI в. польский король Стефан Баторий включил Г. в состав войска Речи Посполитой, где вместе с венграми они составили пехоту единого гайдуцкого строя. В 1570—1630-х Г. составляли основу польской пехоты. Обычно они носили форму из серо-синего сукна с красным воротником и манжетами. Их основным оружием было фитильное ружье — аркебуза. Для ближнего боя использовали тяжелую саблю. К середине XVII в. в польской армии Г. уступили место пехоте западного образца, вооруженной мушкетами с кремневым замком. Од-нако вплоть до XVIII в. они продолжали использоваться зажиточной шляхтой в качестве телохранителей и домашних слуг. В балканской фольклорной традиции образ гайдука представляет собой романтизированную героиче­скую фигуру борца против Османской и Габсбургской империй. В Болгарии организованное сопротивление Г. османским властям называлось «хайдутство». В Сербии Г. входили в состав отрядов четников — участников партизанского движения. Впрочем, нередко Г. не только вели партизанскую войну, но и занимались откровенным разбоем. Г. сражались против турок во время Первого сербского восстания (1804—1813) и Русско-турецкой войны (1877—1878) (см. Русско-турецкие войны XVII—XIX вв.).

Лит.: Драгнев Д. М. Гайдуки — народные мстители. Кишинев, 1962; Wimmer J. Historia piechoty polskiej do roku 1864. Warszawa, 1978. А. Е. Кузьмичева.