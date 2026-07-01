ГАЙДУКОВ ВЕНИАМИН АНДРЕЕВИЧ

Вениамин Андреевич Гайдуков родился 19 (по новому стилю — 31) марта 1895 года в городе Острогожске (ныне — Воронежская область). По национальности украинец.

В декабре 1914 года Гайдуков добровольцем поступил на службу в Русскую императорскую армию, начинал служить вольноопределяющимся во 2-м запасном кавалерийском полку. В 1915 году он окончил Елизаветинское кавалерийское училище, после чего был направле на фронт Первой мировой войны. Участвовал в боевых действиях в составе 1-го сводного Проскуровского пограничного полка, пройдя путь от младшего офицера до штаб-ротмистра.

В марте 1918 года Гайдуков поступил на службу в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию . Участвовал в боях Гражданской войны против антисоветских формирований, гайдамаков, махновцев войск генералов А. И. Деникина и П. Н. Врангеля , будучи помощником военрукам, военруком в уездных военных комисариатах. С августа 1920 года служил помощником командира, командиром бригады 2-й кавалерийской дивизии. За отличия в боях на Никопольском плацдарме и в Крыму Приказом Реввоенсовета Гайдуков был удостоен своей первой награды — ордена Красного Знамени РСФСР.

После окончания войны Гайдуков продолжил службу на командных должностях в различных кавалерийских частях РККА. В 1927 году он окончил курсы усовершенствования командного состава в Новочеркасске. С октября 1936 года служил заместителем командира, затем стал командиром 13-й Донской казачьей дивизии Северо-Кавказского военного округа. В январе 1939 года Гайдуков был назначен командиром 17-й кавалерийской дивизии Закавказского военного округа. В этой должности он встретил начало Великой Отечественной войны .

С октября 1941 года — в действующей армии. В январе 1942 года исполнял обязанности командира 2-го (с 24 января 1942 года — 9-го) кавалерийского корпуса, 10 января ему было присвоено звание генерал-майора, а 3 февраля он был назначен заместителем командира этого корпуса. В апреле-августе 1942 года занимал должность инспектора кавалерии Южного фронта, а в августе-ноябре — заместителя командующего 18-й армией.

В ноябре 1942 года Гайдуков был назначен командиром 16-го стрелкового корпуса Черноморской группы войск. Активно участвовал в битве за Кавказ . С января 1943 года Гайдуков командовал 15-м кавалерийским корпусом, дислоцировавшимся в оккупированном Иране. С января 1944 года служил заместителем командующего 34, а затем 4-й армий Закавказского фронта. 22 февраля того же года ему было присвоено звание генерал-лейтенанта. В марте 1945 года Гайдуков был назначен командиром 58-го стрелкового корпуса.

После окончания войны Гайдуков продолжал службу в Советской Армии. В 1948 году он окончил Высшие академические курсы при Высшей военной академии имени К. Е. Ворошилова (ныне — Военная академия Генерального штаба), после чего командовал 19-м, 27-м гвардейским и 14-м гвардейским стрелковым корпусами. В августе 1955 года Гайдуков вышел в отставку. Проживал в Москве. Умер 11 апреля 1980 года.