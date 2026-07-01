ГАЙДУКОВ СЕМЁН ВАСИЛЬЕВИЧ

Семён Васильевич Гайдуков родился в 1925 году в селе Мачеха (ныне – Киквидзенский район Волгоградской области) в семье крестьянина. По национальности украинец. Окончил семь классов школы.

7 февраля 1943 года Гайдуков был призван на службу в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию Мачешанским районным военным комиссариатом Сталинградской области и направлен на фронт Великой Отечественной войны . Воевал номером пулемётного расчёта 1-й пулемётной роты 349-го стрелкового полка 36-й стрелковой дивизии. В боях постоянно находился на переднем крае, отражая ожесточённые немецкие контратаки, два раза был ранен – 9 августа 1943 года и 8 марта 1944 года. 27 февраля 1945 года Гайдуков был удостоен первой своей боевой награды – медали «За отвагу» .

Особенно Гайдуков отличился во время боёв в Восточной Пруссии. Во время прорыва немецкой обороны в районе населённого пункта Медгетен, на подступах к железной дороге, идущей на запад от Кёнигсберга, он со своим пулемётом находился в боевых порядках наступающей пехоты. Шквальным огнём Гайдуков поражал скопления боевой силы, пытавшихся контратаковать советские боевые порядки, уничтожив около 60 солдат и офицеров противника. Продвигаясь вперёд при захвате второй линии траншей, он уничтожил еще 8 солдат противника, а также захватил 6 пленных и ценные документы. 12 апреля 1945 года командир 349-го стрелкового полка майор С. Т. Меморский представил Гайдукова к званию Героя Советского Союза .

Активное участие Гайдуков принимал и в штурме Кёнигсберга, во время которого получил тяжёлое ранение. После длительного лечения он был демобилизован. Проживал в посёлке Иловля Волгоградской области, работал инспектором Госстраха. Умер 6 июня 1996 года, похоронен на кладбище посёлка Иловля.