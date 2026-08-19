ГАЙДУКИ

Происхождение термина

Вооружённые вольные люди, которые занимались разбоем и партизанской войной против османов на границах Габсбургской Венгрии, а также в пределах европейских владений Османской империи в XVI – XVII вв.

Происхождение названия дискуссионно. Первое упоминание относится к 1514 году, когда венгерское государственное собрание запретило ношение «копий и иного оружия пастухам-скотоводам, в простонародье именуемым гайдуками». Одна гипотеза гласит, что «гайдук» имеет тот же корень, что и венгерский глагол «гнать» (венг. hajt), а также существительное «погонщик» (венг. hajtó / hajcsár). Согласно иному предположению, термин имеет не венгерское, а общее балканско-восточноевропейское происхождение (ср. болг. хайдути, серб. хаjдуци, рум. haiduci, тур. haydutlar, польск. hajducy, укр. гайдамаки), которое в том числе имеется и у междометия «hajde» («айда»).

Возникнув в целях самообороны на территории той части Венгрии , которую сумели удержать австрийские Габсбурги, общины венгерских гайдуков не останавливались перед тем, чтобы грабить своих единоверцев и компатриотов. Во время нападения гайдуков на Марошвашархей (совр. Тыргу-Муреш в Румынии) в 1601 году местный житель Ференц Надь Сабо записал следующее мнение о гайдуках: «Эти гайдуки – очень грубый безбожный народ, хоть и христиане, но исключительно дурные христиане. Когда мы говорили им, чтобы они не били и не безбожничали, ведь и мы тоже венгры и христиане, и что их Господь непременно покарает, они отвечали нам: «Этот и тот – сыны духа, вы же – турки волосатые и с турками якшаетесь. Мы не желаем рубить вас, собак, как мы рубим турка, да поможет нам в этом Господь. От Бога же мы ничего не боимся, поскольку Его мы оставили в Затисье».

Гайдуки делились на три типа. Вольные гайдуки, в XVI веке – наиболее многочисленные, не зависели ни от какой власти, бродили по стране, в основном – у границы с османами. Они грабили как подданных султана, так и венгерские крестьянские и дворянские усадьбы, города. Вольными гайдуками были населены леса в окрестности Шомоди и Барани. Вторую группу составляли королевские гайдуки, которые были похожи на реестровых казаков в Речи Посполитой . Согласно постановлениям государственных собраний 1557, 1563, 1593 и 1598 гг., на территории от Кашши через Эстергом и Веспрем к Сентдёрдьвару находилась 31 пограничная крепость, где несли службу королевские гайдуки. В 1672 году они служили в 49 пограничных крепостях – т.е. во всех, за исключением Шемпте (совр. Шинтава), Шелье и Липовара. За службу рядовой гайдук получал два флорина в месяц, в то время как немецкий панцирный наёмник получал в пять раз больше. Гайдуки жили за счёт военной добычи, однако после заключения Житваторокского мирного договора с Портой (1606) им было запрещено совершать грабительские набеги. Учащалась практика, когда вместо жалования гайдукам выдавались крестьянские наделы. Королевские гайдуки исчезли с упразднением системы пограничных крепостей в 1702 году, однако в XVIII веке гайдуков продолжали время от времени нанимать для обороны иных рубежей (как например, комитата Марамарош от нападений крымских татар в 1737–1743 гг.). Третью группу составляли частные гайдуки, которые сопровождали венгерских магнатов и имели свою долю в военной добыче.

В XVII веке гайдуки приобретали привилегии. В 1606 году Иштван Бочкаи – трансильванский князь, возглавивший венгерскую оппозицию против Рудольфа II Габсбурга – пожаловал дворянское достоинство и свободную, т.е. наследуемую землю более чем десяти тысячам гайдуков. В результате этого возникло семь гайдуцких городов, число которых впоследствии увеличилось до двадцати за счёт поселений в Трансильвании. Однако в 1660-х гг. гайдуцкие города в трансильванском Бихаре были захвачены османами, а после их отвоевания Габсбурги не стали возвращать им их прежние привилегии, причислив гайдуков к сословию крепостных крестьян. Иштван Рац делает вывод, что в число дворян привилегированные гайдуки так и не вошли, заняв в обществе промежуточное положение в качестве свободных военных поселенцев.