ГАЙДУКЕВИЧ ВИКТОР ФРАНЦЕВИЧ

ГАЙДУКЕВИЧ ВИКТОР ФРАНЦЕВИЧ - российский археолог, историк.

За­кон­чил ЛГУ (1928 год), уче­ник С.А. Же­бе­лё­ва и О.Ф. Вальд­гау­е­ра. Ра­бо­тал в Кер­ченском ар­хео­ло­гическом му­зее (1928-1930 годы), с 1932 года - в Государственной ака­де­мии ис­то­рии ма­те­ри­аль­ной куль­ту­ры - Ар­хео­ло­гии ин­сти­ту­те (с 1951 года заведущий груп­пой ан­тич­ной ар­хео­ло­гии Ле­нинградского от­де­ле­ния), с 1938 года - в ЛГУ (профессор с 1953 года); вос­пи­тал много учени­ков.

Фун­даментальные тру­ды по про­бле­мам греческой ко­ло­ни­за­ции, ис­то­рии ан­тич­ных го­ро­дов Северного При­чер­но­мо­рья, Бос­пор­ско­го цар­ст­ва. Воз­глав­лял Бос­пор­скую (с 1938 года) и советско-польскую (1956-1957 годы) экс­пе­ди­ции, про­во­див­шие ис­сле­до­ва­ния Мир­ме­кия , Ти­ри­та­ки, Илу­ра­та.

Сочинения:

Бос­пор­ское цар­ст­во. М.; Л., 1949;

Das Bosporanische Reich. 2. Aufl. B., 1971;

Бос­пор­ские го­ро­да. Л., 1981;

Ан­тич­ные го­ро­да Бос­по­ра. Мир­ме­кий. Л., 1987.

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