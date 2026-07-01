ГАЙДУКЕВИЧ ВИКТОР ФРАНЦЕВИЧ
ГАЙДУКЕВИЧ ВИКТОР ФРАНЦЕВИЧ - российский археолог, историк.
Закончил ЛГУ (1928 год), ученик С.А. Жебелёва и О.Ф. Вальдгауера. Работал в Керченском археологическом музее (1928-1930 годы), с 1932 года - в Государственной академии истории материальной культуры - Археологии институте (с 1951 года заведущий группой античной археологии Ленинградского отделения), с 1938 года - в ЛГУ (профессор с 1953 года); воспитал много учеников.
Фундаментальные труды по проблемам греческой колонизации, истории античных городов Северного Причерноморья, Боспорского царства. Возглавлял Боспорскую (с 1938 года) и советско-польскую (1956-1957 годы) экспедиции, проводившие исследования Мирмекия, Тиритаки, Илурата.
Сочинения:
Боспорское царство. М.; Л., 1949;
Das Bosporanische Reich. 2. Aufl. B., 1971;
Боспорские города. Л., 1981;
Античные города Боспора. Мирмекий. Л., 1987.