ГАЙДН Франц Йозеф
Австрийский композитор.
Представитель венской классической школы (наряду с В. А. Моцартом и Л. ван Бетховеном). Сын каретного мастера. Первоначальное муз. образование получил у школьного учителя и регента И. М. Франка в Хайнбурге. В 1740–49 пел в капелле собора Св. Стефана в Вене, где обучался также игре на клавире, скрипке и органе. После увольнения из капеллы жил случайными заработками (перепиской нот, частными уроками, выступлениями в качестве органиста, скрипача, певца); в 1753–56 работал аккомпаниатором у Н. Порпоры, попутно осваивая технику сочинения. Восполнил отсутствие систематич. муз. образования по теоретич. трудам И. Й. Фукса, И. Маттезона, К. Ф. Э. Баха. Начало известности Г. относится к 1750-м гг., когда по заказу актёра Й. Ф. Курца (Бернардона) и на его либретто он создал зингшпиль «Хромой бес» (по одноим. пьесе А. Р. Лесажа, пост. в 1752, Вена; не сохр.). В струнных трио и квартетах (1755; написаны для муз. кружка барона Фюрнберга) выявились черты индивидуального стиля композитора: неистощимая изобретательность, непринуждённость в использовании песенного и танцевального фольклора, склонность к юмористич. эффектам.
В 1759–61 Г. служил капельмейстером в имении Лукавице (близ г. Пльзень) при дворе гр. Морица, для капеллы которого создал свои первые симфонии, в 1761–90 – у венг. князей Эстерхази (вице-капельмейстер в Эйзенштадте, с 1766 первый капельмейстер). С 1769 работал гл. обр. в летней княжеской резиденции Эстерхази на оз. Нойзидлер-Зе. После роспуска капеллы в 1790 Г. получил от князя пожизненную пенсию и переехал в Вену, номинально оставаясь придворным капельмейстером. В 1791–1792 и 1794–95 Г. посетил Англию, где участвовал в абонементных концертах И. П. Саломона как композитор (в т. ч. со специально написанными «Лондонскими» симфониями № 93–104) и дирижёр.
Г. проделал длительный и сложный творч. путь от сочинения небольших дивертисментов и струнных трио к созданию развёрнутых квартетов и симфоний, от непосредств. использования нар. бытовых источников к свободному их претворению. В его ранних симфониях сказались влияния, восходящие к барокко и к галантному стилю (в частности, к композиторам мангеймской школы). Стилистич. самостоятельность Г. упрочилась по мере овладения принципами мотивно-тематич. разработки. В этом смысле переходное значение имеют симфонии № 22 («Философ», Es-dur, 1764), № 30 («Аллилуйя», C-dur), № 31 («С наигрышем рога, или На тяге», D-dur, 1765). Решающий сдвиг в сторону кристаллизации собств. стиля ознаменовали симфонии № 39 (g-moll, 1770), № 44 («Траурная», e-moll), № 45 («Прощальная», fis-moll, 1772), № 49 («La passione», f-moll, 1768). В них и в 12 струнных квартетах ор. 17 (1771) и ор. 20 (1772) отчётливо проявляются лирико-драматич. тенденции, сближающие Г. с течением «Бури и натиска» в лит-ре, а также с творчеством К. Ф. Э. Баха. Стилистич. переклички с музыкой последнего особенно явственны в фп. сонатах (D-dur, 1767; c-moll, 1771; F-dur, 1773), в медленных частях квартетов ор. 9 № 2 (ок. 1770), ор. 17 № 5 (1771) и др. Вместе с тем, стремясь к логически организованному воплощению замысла, стройности, продуманности высказывания, Г., как впоследствии и Л. ван Бетховен, иногда обращался к полифонич. форме (фуги в квартетах ор. 20: № 2 C-dur, № 5 f-moll, № 6 A-dur). Важное достижение композитора – раскрытие заложенных в тематич. материале контрастных возможностей как основы для дальнейших муз. преобразований. Этим Г. окончательно определил симфонизм как метод муз. мышления.
Началом периода своей творч. зрелости Г. считал 1781, отмечая, что созданные им 6 квартетов ор. 33 (т. н. «Русские», посвящённые наследнику рос. престола Павлу Петровичу) написаны «в совершенно новой манере». Эту манеру он в дальнейшем оттачивал в течение двух десятилетий [6 «Парижских» (1785–86) и 12 «Лондонских» (1791–1795) симфоний, поздние квартеты, фп. сонаты]. Отличие зрелых инструментальных произведений Г. от предшествующих – в совершенном владении техникой трансформации тематич. материала. За исключением ранних симфоний № 6–8 («Утро», «Полдень», «Вечер», 1761, написанных, видимо, с учётом вкусов П. А. Эстерхази), симфонии № 26 («Lamentatione», d-moll, ок. 1770), инструментального пассиона «Семь последних слов нашего Спасителя на кресте» [по заказу кафедрального собора в Кадисе (Испания), версии для оркестра и для струнного квартета – 1787; в виде оратории – ок. 1795], Г. не создал программных (в собств. смысле слова) произведений. Вместе с тем мн. его сочинения получили впоследствии наименования в силу легко возникающих сюжетных и предметных ассоциаций. Иногда подсказанные самим композитором, они б. ч. продиктованы наглядностью образов, связанных с жанровым тематизмом.
В ораториях «Сотворение мира» (текст Г. ван Свитена по поэме «Потерянный рай» Дж. Мильтона, 1798) и «Времена года» (текст ван Свитена по поэме Дж. Томсона, 1801) Г. развил лирико-эпич. трактовку жанра, идущую от Г. Ф. Генделя (знакомство с его творчеством было одним из самых сильных впечатлений, вынесенных из поездок Г. в Англию). Ораториям присущи яркий нац. колорит, жанровая конкретность, рельефность образов, простота худож. средств. В них (гл. обр. во «Временах года») Г. широко пользуется приёмами инструментальной звукоизобразительности. В «Сотворении мира» выразились идеи Просвещения о высоком предназначении человека. «Времена года» связаны с философией Ж. Ж. Руссо; в этой оратории проводится параллель между сменой времён года и течением человеческой жизни. К наивысшим достижениям творчества Г. относятся его 6 последних месс (1796–1802). В них слышатся драматургически напряжённое осмысление контрастов бытия, противопоставление света и тени, радости и страдания. Наряду с полифоническими, Г. широко применяет приёмы симфонич. разработки материала (подобная концепция получила своё продолжение в Торжественной мессе Л. ван Бетховена). Композитор нашёл для каждой из месс индивидуальное решение. Так, отголоски войны слышны в «Benedictus» мессы d-moll и «Agnus Dei» мессы C-dur (отражено в самом назв. – «Месса времён войны»).
В музыке Г. в сильной степени проявилось стремление эпохи к естественности и простоте, вдохновлённое девизом «Назад к природе» (Ж. Ж. Руссо). В произведениях Г. в равной мере представлены и элементы демократич. интонационно-образного строя, и изысканность галантного стиля. Широкие фольклорные истоки музыки Г., её связи с нар. творчеством австрийцев, славян, венгров, итальянцев соответствовали многонациональной природе австр. муз. культуры. Господствующая во многих быстрых частях произведений Г. стихия бега порождена стремлением композитора утвердить оптимистич. взгляд на жизнь, аккумулировать в своём творчестве запас энергии, из которого, по словам самого Г., «обременённый заботой или усталый от дел человек будет черпать отдохновение и бодрость». Композитор сделал решительный шаг в сторону индивидуализации симфонии, добился дифференцированности и одновременно обобщённости её содержания. По словам И. Брамса, Г. первым определил ответственность, которая ложится на композитора, приступающего к созданию симфонии. С именем Г. связано завершение формирования совр. симфонич. оркестра. Он установил состав т. н. классического (малого) оркестра, в который вошли смычковый квинтет (первые и вторые скрипки, альты, виолончели, контрабасы) и группа духовых инструментов, построенная по принципу парности (см. Оркестр). В отд. произведениях Г. отражены возвышенные филос. раздумья, по смыслу и по средствам воплощения непосредственно соприкасающиеся с творчеством Л. ван Бетховена (Largo 88-й симфонии G-dur, 1787; Largo e sostenuto 37-й фп. сонаты D-dur, 1780). Прообраз бетховенской темы судьбы возникает в 1-й части 49-й фп. сонаты Es-dur (1790). Г. предварил и некоторые выразительные краски муз. романтизма, особенно в области гармонии (Andante неоконченного струнного квартета op. 103, d-moll, 1803; вступление к оратории «Сотворение мира»), оркестровки («Et incarnatus» последней мессы).
Огромное наследие Г. охватывает все муз. жанры, бытовавшие в Европе 18 в.: 24 оперы, включая зингшпили; 4 оратории, 14 месс, многочисл. духовные сочинения, в т. ч. 2 Te Deum, Stabat Mater, 2 Salve regina, Ave regina, 2 оффертория; сольные кантаты и арии для голоса с оркестром; для оркестра – более 100 симфоний, увертюры, танцы; для инструментов с оркестром – симфония- концерт для смешанного состава солистов, 11 концертов для клавира, 4 – для скрипки, 4 – для виолончели, 3 – для валторны и др.; ансамбли – ок. 50 дивертисментов и сюит для разл. составов, ок. 100 струнных квартетов, более 40 трио для фп., скрипки и виолончели, струнные трио, в т. ч. 21 для двух скрипок и виолончели, 126 с участием смычкового баритона, 11 с участием духовых и др.; для фп. – 52 сонаты, 12 пьес, в т. ч. Анданте с вариациями f-moll, более 90 танцев; для голоса или голосов с фп. – 13 ансамблей, 47 песен, 55 канонов и рондо; более 400 обработок нар. песен, из них более 300 шотл., ирл. и валлийских, в т. ч. на стихи Р. Бёрнса, В. Скотта и др.
В России при жизни Г. популярностью пользовались его симфонии, камерные ансамбли и клавирные сочинения; подлинную славу композитору принесло исполнение ораторий «Сотворение мира» (на нем., итал. языках и в переводе Н. М. Карамзина, 1801) и «Времена года» (в переводе В. А. Жуковского, 1802), повлиявшее на становление ораториального жанра в рус. музыке. Поч. д-р Оксфордского ун-та (1791), чл. Швед. королевской муз. академии (1798), поч. гражданин г. Вена (1804), поч. чл. Муз. общества г. Лайбах (ныне Любляна, 1804), Филармонич. об-ва в С.-Петербурге (1808).
Нотные издания:
Werke / Hrsg. von J. Haydn-Institut Köln. Münch., 1958–. Bd 1–;
Diletto musicale / Hrsg. von H. C. R. Landon u. a. W.; Münch., 1959–;
Kritische Ausgabe sämtlicher Symphonien / Hrsg. von H. C. R. Landon. W., 1965–1968. Bd 1–12.
Сочинения:
Hoboken A. von. J. Haydn. Thematisch-bibliographisches Werkverzeichnis. Mainz, 1957–1978. Bd 1–3.
Письма, материалы:
The collected correspondence and London notebooks / Ed. H. C. R. Landon. L., 1959;
Gesammelte Briefe und Aufzeichnungen / Hrsg. von D. Bartha. Kassel, 1965.
Дополнительная литература:
Pohl C.F. J. Haydn. В.;
Lpz., 1875–1927. Bd 1–3 (vervollständigt von H. Botstiber);
Кuhаč Fr.X. J. Haydn i hrvatske narodne popievke. Zagreb, 1880;
Geiringer K. J. Haydn. Potsdam, 1932;
idem. Haydn. A creative life in music. 3rd ed. Berk., 1982 (with I. Geiringer);
Wirth H. J. Haydn als Dramatiker. Wolfenbüttel; В., 1940;
Griesinger G. A. Biographische Notizen über J. Haydn. W., 1954. Lpz., 1984;
Landon H.C.R. The symphonies of J. Haydn. L., 1955. Suppl. L., 1961;
idem. Haydn: chronicle and works. L., 1976–1980. Vol. 1–5;
Bartha D., Somfai L. Haydn als Opernkapellmeister. Bdpst, 1960;
Bericht über die internationale Konferenz zum Andenken J. Haydns: Budapest 1959. Bdpst, 1961;
Seeger H. J. Haydn. Lpz., 1961;
The Haydn yearbook / Ed. H. C. R. Landon. W., 1962–. Vol. 1–;
Штейнпресс Б. Музыка Гайдна в России при жизни композитора // Музыкальное исполнительство. М., 1970, Сб. 6;
Кремлев Ю. А. Й. Гайдн. М., 1972;
Новак Л. Й. Гайдн. М., 1973;
Larsen J. Die Haydn-Überlieferung. Münch., 1980;
idem. Handel, Haydn, and the Viennese classical style. Ann Arbor, 1988;
Larsen J., Feder G. The new Grove Haydn. L., 1982;
J. Haydn. Münch., 1985 (Musik-Konzepte. H. 41);
Vignal M. J. Haydn. P., 1988;
Grave F.K., Grave M.G. F. J. Haydn: a guide to research. N. Y.; L., 1990;
Larsen J.P., Feder G., Scheideler U. Haydn. Stuttg.; Weimar, 1994;
Haydn and his world. Princeton, 1997;
Haydn studies. Camb., 1998;
Климовицкий А. И. Гайдн // Музыкальный Петербург. Энциклопедический словарь. СПб., 2000. Т. 1: XVIII век. Кн. 1.