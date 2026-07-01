ГАЙДАРЕНКО СТЕПАН СТЕПАНОВИЧ

Степан Степанович Гайдаренко родился 25 декабря 1908 года (по новому стилю – 7 января 1909 года) в городе Грубешов (ныне – Хрубешув Люблинского воеводства Польши). По национальности украинец. В пятилетнем возрасте переехал вместе с семьёй в Полтаву . Трудовую деятельность Гайдаренко начал в 1918 году, батрачил у богатых сельчан на территории современного Диканьского района Полтавской области.

С 1922 года Гайдаренко активно занимался планерным спортом. Принимал участие в постройке нескольких планеров, участвовал во 2-х Всесоюзных планерных испытаниях в Коктебеле. В 1924 году он окончил семь классов школы. В 1925-1926 годах работал токарем на воздухоплавательной базе в Полтаве. В январе-октябре 1927 года проходил службу в Рабоче-Крестьянской Красной Армии , был оружейным мастером в одной из пехотных частей Украинского военного округа. После демобилизации Гайдаренко окончил вечерний рабфак и работал токарем на Полтавском заводе «Металл».

В августе 1929 года Гайдаренко повторно был призван в армию. В 1931 году он окончил Сталинградскую военную авиационную школу лётчиков, после чего служил в бомбардировочных эскадрильях ВВС Белорусского военного округа. Прошёл путь от младшего лётчика до командира авиационного отряда.

В мае 1938 года Гайдаренко был направлен в Китай, воевавший в то время с Японией . Участвовал в боевых действиях, будучи командиром бомбардировочной эскадрильи, лично совершил 16 боевых вылетов. К сентябрю 1938 года лётчики этой эскадрильи уничтожили 30 японских самолётов и потопили 78 речных судов. За это Гайдаренко был представлен к званию Героя Советского Союза .

С февраля 1939 года Гайдаренко служил лётчиком-инспектором Лётной инспекции ВВС РККА. Участвовал в советско-финской войне . В 1940 году Гайдаренко перешёл на лётно-испытательскую работу, был лётчиком-испытателем военной приёмки авиационного завода № 22 в Москве. Участвовал в испытаниях бомбардировщиков «СБ», «Ар-2» и «Пе-2».

С июля 1941 года – на фронтах Великой Отечественной войны . Воевал заместителем командира эскадрильи 410-го бомбардировочного авиационного полка. Принимал участие в боях на территории Белорусской ССР и Смоленском сражении , совершил 18 боевых вылетов. Позднее был отозван с фронта и направлен лётчиком-испытателем в военную приёмку авиационного завода № 22, эвакуированного к тому времени в Казань. С 1942 года находился на такой же должности на авиационном заводе № 30 в Москве. Участвовал в испытаниях бомбардировщиков «Пе-2» и штурмовиков «Ил-2».

В январе 1944 года Гайдаренко вновь был направлен на фронт Великой Отечественной войны в качестве лётчика-инспектора по технике пилотирования 266-й штурмовой авиационной дивизии, месяц спустя преобразованной в 8-ю гвардейскую. Участвовал в Корсунь-Шевченковской , Уманско-Ботошанской, Львовско-Сандомирской , Сандомирско-Силезской, Нижнесилезской, Берлинской и Пражской операциях, лично совершил 9 боевых вылетов.

После окончания войны Гайдаренко продолжал службу на той же должности. В ноябре 1946 года в звании майора он был уволен в запас. Работал лётчиком-инструктором 2-го Московского городского аэроклуба. После окончания в 1950 году курсов при 3-й отдельной учебной авиационной эскадрилье Гражданского воздушного флота (ГВФ) в Ростове-на-Дону работал вторым пилотом сначала в Аэрогеологическом тресте Министерства геологии СССР, затем во 2-м отряде воздушных съёмок Главного управления ГВФ. Проводил аэрофотосъёмки в Якутской АССР.

Уйдя с лётной работы, Гайдаренко работал во Всесоюзном научно-исследовательском институте ядерной геофизики и геохимии в качестве старшего лаборанта, председателя местного комитета, механика, старшего техника. Умер 22 августа 1977 года, похоронен на Донском кладбище Москвы.