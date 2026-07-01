Гайдар, Егор Тимурович (19.03.1956, Москва ‒ 16.12.2009, Успенское, Московская обл.)

Гайда́р, Егор Тимурович (19.03.1956, Москва — 16.12.2009, Успенское, Московская обл.) — российский государственный и политический деятель, экономист. В 1978 окончил экономический факультет МГУ. Член КПСС (см. Коммунистиче­ская партия Советского Союза) в 1980—1991. Работал во Всесоюзном НИИ системных исследований под руководством С. Шаталина, с 1986 — в Институте экономики и прогнозирования научно-технического прогресса АН СССР. Доктор экономических наук (1990). В 1987—1990 — руководитель отдела экономической политики журнала «Коммунист», в 1990 — отдела экономической политики газеты «Правда». В 1991 возглавил Институт экономической политики Академии народного хозяйства СССР. В сентябре 1991 по инициативе Г. Э. Бурбулиса возглавил группу, готовившую план экономических реформ. С 6 ноября 1991 заместитель председателя правительства. С 11 ноября 1991 также министр экономики и финансов. Участвовал в подготовке Беловежского соглашения 1991 (см. Распад СССР). Под руководством Г. проводились реформы «шоковой терапии» в 1992. С 15 июня по 15 ноября 1992 — исполняющий обязанности председателя правительства. После отставки стал директором Института экономических проблем переходного периода и консультантом Президента. 18 сентября 1993 — 20 января 1994 — заместитель председателя правительства. В июне 1993 возглавил исполком блока «Выбор России». Один из создателей Союза правых сил в 1999. Руководил Институтом экономических проблем переходного периода.

Соч.: Государство и эволюция. СПб., 1997; Дни поражений и побед. М., 2014; Гибель империи. Уроки для современной России. М., 2006; Власть и собственность: Смуты и институты. Государство и эволюция. СПб., 2009.

Лит.: Безбородов А., Елисеева Н., Шестаков В. Перестройка и крах СССР. 1985—1993. СПб., 2010; Экономика переходного периода. Очерки экономической политики посткоммунистической России. 1991—1997. М., 1998; Эпоха Ельцина. Очерки политической истории. М., 2001. А. В. Шубин.