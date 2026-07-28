ГАЙДАР Егор Тимурович

Российский государственный и политический деятель, экономист. Окончил экономический факультет МГУ в 1978 г. Член КПСС в 1980-1991 гг. Работал во Всесоюзном НИИ системных исследований под руководством С. Шаталина, с ним в 1986 г. перешел в Институт экономики и прогнозирования научно-технического прогресса АН СССР. Доктор экономических наук (1990). В 1987-1990 гг. — руководитель отдела экономической политики журнала «Коммунист», в 1990 г. — отдела экономической политики газеты « Правда ». В 1991 г. возглавил Институт экономической политики Академии народного хозяйства СССР. В сентябре 1991 г. по инициативе Э. Бурбулиса возглавил группу экономистов, которая разрабатывала для руководства России план экономических реформ. 6 ноября 1991 назначен заместителем председателя правительства, 11 ноября также министром экономики и финансов. Фактически возглавил правительство, которое формально возглавлял сам президент Б. Ельцин . Участвовал в подготовке Беловежского соглашения 1991 г. Под руководством Гайдара проводились реформы «шоковой терапии» в 1992 г. С 15 июня 1992 г. - исполняющий обязанности председателя правительства. Однако Ельцину не удалось добиться утверждения этой кандидатуры на VII съезде народных депутатов РСФСР, и 15 декабря 1992 Гайдар покинул правительство. Работал директором Института экономических проблем переходного периода и консультантом Президента. 18 сентября 1993 г. – 20 января 1994 г. — заместитель председателя правительства, также был и.о. министра финансов. В июне 1993 возглавил исполком блока «Выбор России». После неудачного для блока исхода выборов в декабре 1993 Гайдар уходит с роли лидера либерального лагеря в тень. Однако в 90-е гг. он продолжал играть важную политическую роль как неофициальный советник президента и правительства, один из создателей Союза правых сил. Руководил Институтом экономических проблем переходного периода.

Сочинения:

Государство и эволюция. СПб., 1997; Дни поражений и побед. М., 2014; Гибель империи. Уроки для современной России. М., 2006; Власть и собственность: Смуты и институты. Государство и эволюция. СПб., 2009

Источники:

Современная Россия (1985-2010): Хрестоматия по истории. М., 2014

Автор статьи: Шубин А.В.