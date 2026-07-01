Гайда, Радола (наст. имя Рудольф Гайдль) (14.02.1892, Котор ‒ 15.04.1948, Прага)

Га́йда, Радола (наст. имя Рудольф Гайдль) (14.02.1892, Котор — 15.04.1948, Прага) — военачальник черногорской, российской и чехословацкой армий. В 1915 мобилизован в австро-венгерскую армию, после непродолжительной службы добровольно сдался и перешел в ряды армии Черногории. Весной 1916 бежал в Россию и вступил в русскую армию, где был направлен в Чехословацкий легион. Героически проявил себя в боях у Зборова и Волосовки, командовал полком. Один из руководителей выступления Чехословацкого корпуса, в ходе которого контролировал чехословацкие соединения от Новосибирска до Иркутска. Принимал активное участи в борьбе с большевиками в Сибири. С 26 сентября 1918 переведен на Урал, руководил наступлением на Пермь и взятием города. 1 января 1919 принят в русскую армию Верховного правителя А. В. Колчака, где по июль того же года исполнял обязанности командира Сибир­ской армии в ходе весеннего наступления русской армии в 1919. Из-за отказа остановить наступление и перебросить Сибирскую армию на помощь Западной, и повлекших за этим последствий, отстранен от командования, и 2 сентября 1919 уволен из армии с лишением званий и наград. Лидер неудачного эсеровского восстания 17 ноября 1919 во Владивостоке. По требованию чехословацкого командования покинул Россию и вернулся в Чехословакию, где 11 февраля 1920 стал первым заместителем начальника Главного штаба. Избирался лидером Фашистского национального общества. Член парламента, противник Мюнхенского соглашения 1938. Представительный глава оппозиционной партии Чешского национального комитета в 1939. В 1945 арестован, в 1947 освобожден.

Соч.: Моя память. Прага. 1921., 332 с.

Лит.: Клавинг В. Гражданская война в России: Белые армии. Москва. 2003 г.; Прайсман Л. Г. Чехословацкий корпус в 1918 г. // Вопросы истории. 2012. № 5; Филатьев Д. В. Катастрофа Белого движения в Сибири:1918—1922 гг. А. Габитов.