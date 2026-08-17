Гайда (от англосакс. hiwisc ‒ «семья»)

Га́йда (от англосакс. hiwisc — «семья») — историческая мера измерения площади земельного участка в Англии. Изначально представляла собой количество земли, достаточное для содержания семьи, позднее — в XI в. — четырех, а то и восьми семей; только в западных областях сохранились хозяйства в одну Г. Это самая ранняя известная единица измерения земли в Англии, используемая для обложения налогом. В «Tribal hidage» использована для обозначения размеров англо-саксонских королевств и территорий различных племен, упоминается в «Правде Инэ». После Нормандского завоевания Ан-глии Г. осталась единицей налогообложения (например, Книга Страшного суда) и сохранялась как мера для определении платежей и общинных прав, вплоть до XIX в. Обладание определенным количеством Г. определяло социальный статус че-ловека: в англосаксонский период военная служба была обязанностью обладателя пяти Г. Размер Г. варьировался в зави-симости от местности и качества земли. Наиболее распространенной была Г. в 120 акров, в то же время было представле-ние о «малых Г.» в 60 акров или меньше. Г. не использовалась в Англии повсеме­стно, ее аналогом в Области датского пра-ва (Денло) была каруката, а в Кенте была распространена другая единица измерения — сьюлунг (ок. 2 Г.).

Лит.: Charles-Edwards T. M. Kinship, Status and the Origins of Hide // Past & Present. 1972. Vol. 56. P. 3—33; Faith R. J. The Eng-lish Peasantry and the Growth of Lordship. London, 1997. P. 109—152; Leaver R. A. Five Hides in Ten Countries: A Contribution to the Domesday Regression // The Economic History Review. New Series. 1988. Vol. 41. No. № 4. P. 525—542; Searle E. Hides, Vir-gates and Tenant Settlement at Battle Abbey // The Economic History Review. New Series. 1963. Vol. 16. №. 2. P. 290—300. А. А. Анисимова.