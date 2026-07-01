ГАЙДА (англ. Hide)

Единица измерения наделов земли в англосаксонской, а позднее и в нормандской Британии.

В староанглийском варианте – hid,higid, а произошло оно от higan, hiwan, что значило «член хаусхолда». Именно в таком значении термин гайда встречается у Беды Достопочтенного. Латинским синонимом гайды является слово carrucate. Он подразумевал под ним участок земли, необходимый для содержания свободного англосакса и его домовладения (хаусхолда).

Впоследствии значение термина трансформировалось, сам он использовался, главным образом, в вопросах фиска, а также при формировании ополчения (фирда). Так, например, во второй половине IX в. пять гайд должны были вооружить и содержать одного воина. Относительно размера одной гайды существуют различные гипотезы. Традиционно принято считать, что одна гайда это 120 акров земли, т. е. около 50 Га (размер этот имел некоторые региональные различия). Однако следует заметить, что гайда - мера измерения стоимости, а не площади земельного участка.

Имеющий англосаксонское происхождение термин гайда перешел и в более позднюю нормандскую традицию. Так, например, в Книге Страшного Суда размеры большинства земельных владений измеряются именно в гайдах. Термин имел хождение при оценке земельных владений до конца XII в. Важно отметить, что он не использовался на территории королевства Кент, а также в области Датского права, где для обозначения базовых единиц землевладения употреблялись собственные термины.

Автор статьи: Боварь В. В.