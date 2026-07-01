Гайана (Кооперативная Республика Гайана)

Гайа́на (Кооперативная Республика Гайана) — государство на северо-восточной оконечности Южн. Америки. Площадь — 214,970 кв. км. Население — 735 тыс. человек (2014).

Колониальный период. Колонии Эссекибо (1616), Бербис (1627) и Демерара (1752) были основаны на территории нынешней страны нидерландцами. В 1796 контроль над ними получили британцы, что было юридически признано в 1814. В 1831 три колонии образовали единую Британскую Гвиану.

В ХVII—XVIII вв. развивалась плантации табака, хлопка, кофе, а с конца ХVII в. — сахарного тростника. Завоевание европейцами этой территории, как и многих других в Карибском бассейне и Южн. Америке, привело к уничтожению значительной части коренного населения. Поэтому колонизаторы широко использовади негров-рабов, завезенных из Африки.

В год вхождения в английскую колониальную империю население Британской Гвианы составляло 100 285 человек (88 688 рабов и 3576 белых). В 1833 в английских колониях рабство было запрещено и население стало пополняться в основном за счет работников, привозимых по контрактам из Индии и Китая (см. Законтрактованныые слуги). В 1871 оно составляло 193 тыс., а в 1891 — 300 тыс. человек, в том числе 20 тыс. португальцев и 10 тыс. англичан. Существенный приток европейцев в последние 20 лет объяснялся тем, что в 1887 в Британской Гвиане были вдвое снижены цены на землю.

С 1845 по 1917 в Британскую Гвиану было завезено из Индии 238 тыс. человек. Чаще всего это была насильственная вербовка. Только в 1917 Англия прекратила вывоз индийцев. Основой хозяйства колонии являлся сахар, на долю которого в 1879 приходилось 91,9 % экспорта. Другими важными статьями экспорта являлись рис, ром и меласса. В основном они импортировались Великобританией и США.

Доминирующие положения сахара в экономике осталось незыблемым и в последующие периоды, что предопределило сохранение крупного землевладения и решающее влияние на политическую жизнь богатых плантаторов.

К концу ХIХ в. огромный экономический и политический потенциал первой державы мира позволил Англии почти в 6 раз увеличить территорию Британской Гвианы. К ней отошли многие спорные зоны, площадью 160 тыс. кв. км, на которые претендовала Венесуэла. В 1899 эти вопросы рассматривались Международным судом, присудившим Венесуэле только 13 тыс. кв. км. Независимая Гайана. Борьба за независимость началась во 2-й половине 1940-х, когда существенно повысилась политическая активность различных слоев населения, были созданы профсоюзы и первые политические партии.

В Британской Гвиане к этому времени уже имелись опытные политические лидеры: индус Ч. Джаган и афрогайанец Ф. Л. Бернхем; они и возглавили освободительное движение. 26 мая 1966 Британская Гвиана добилась независимости. Новое государство с 1970 стало называться Кооперативная Республика Гайана. По переписи 2002, там проживало 43,5 % индогайанцев (выходцев из Индии), 30,2 % афрогайанцев, 16,2 % потомков смешанных браков, 9,2 % индейцев, 1,6 % других.

Почти весь конец ХХ в. прошел в Г. под знаком борьбы между Ч. Джаганом и Ф. Л. Бернхемом, а также возглавляемыми ими партиями, соответственно Народно-прогрессивной партии (НПП) и Народного национального конгресса (ННК). Партии достаточно близки друг другу и по социальному составу (мелкая и средняя буржуазия, часть интеллигенции, рабочие), и по основным идеологическим принципам, зафиксированным в партийных программах (построение социалистического общества). Их политические истоки были связаны с классическим марксизмом, правда, с национальной спецификой («национальный марксизм», «кооперативный социализм»). Напряженные отношения ННК с Ч. Джаганом и его партией возникли не столько из-за идеологических противоречий, сколько из-за набиравшего в то время силу в странах Карибского бассейна течения «Власть черным!»

ННК дольше находилась у власти. Фактически Бернхем возглавлял правительство с 1964 (т. е. еще до провозглашения независимости) до 1986 (год его смерти). В 1975 руководство Г. заявило о необходимости «мировой социалистической революции», достижения полного контроля государства над экономикой, равенства возможностей для всех и формировании нового типа человека. Правительство приступило к национализации экономики. Через год в его руках уже находились 16 компаний, 13 плантаций и 11 сахарных заводов. Были национализированы несколько десятков иностранных компаний и на их основе созданы крупные государственные компании: «Гайана боксайт» и «Гайана стейдт корпорейшн».

В начале ХХI в. структура ВВП выглядела следующим образом: сельское хозяйство — 35 %, промышленность — 21 %, сфера услуг — 44 %. Доля ВВП на душу населения — 1010 долларов США. Основные статьи экспорта: сахар, золото , бокситы, глинозем, рис, креветки, патока, ром, древесина. Падение цен на бокситы привело к ухудшению экономической ситуации в стране, обращению к МВФ за финансовой помощью и постепенному отказу от намеченных планов реформ.

После кончины Бернхема настала эра Джагана и его партии, с которыми произошла та же трансформация. В 1993 он провозгласил «политику национальной демократии» и также заявил о верности приватизации и содействия частному предпринимательству. Кончина Джагана в марте 1997 сделала главным действующим лицом его вдову Д. Джаган, победившую на президентских выборах 1998, что создало атмосферу напряженности в стране. В августе 1999 она подала в отставку по состоянию здоровья, назначив своим преемником 35-летнего Б. Джагдео, победившего затем на президентских выборах 2001.

При всех приливах и отливах социалистической ориентации Бернхема и Джагана они стремились создать достойную модель существования для своих соотечественников. Самым большим достижением этих реформаторов следует признать высокий уровень образования. По данным 2003, уровень грамотности в Г. достиг 98,8 %.

Лит.: Гвиана: Гайана, Французская Гвиана, Суринам. М., 1969; Дридзо А. Д. Этнокультурные процессы в Вест-Индии (на материале малой этнической группы). Л., 1978; История Латинской Америки. Доколумбова эпоха — 70-е годы ХIХ века / Отв. ред. Н. М. Лавров. М., 1991; История Латинской Америки. 70-е гг. XIX в. — 1918 г. / Отв. ред. Е. А. Ларин. М., 1993; История Латинской Америки. 1918—1945 / Отв. ред. Е. А. Ларин. М., 1999; История Латинской Америки. Вторая половина ХХ века / Отв. ред. Е. А. Ларин. М., 2004; Политическая история стран Латинской Америки в ХIХ веке / Отв. ред. Е. А. Ларин. М., 2012; Латинская Америка и Карибы. Политические институты и процессы. М., 2000; Тагор С. В. Гайана: 20 лет независимости. М., 1986; Найпол В. С. Средний путь / Пер. К. Голубович. М., 2008. Е. А. Ларин.