ГАЙ ЛЮДЕВИТ

ГАЙ ЛЮДЕВИТ - хорватский общественный и политический деятель, поэт, языковед, ведущий представитель иллиризма .

Из се­мьи ап­те­ка­ря. Изу­чал фи­ло­со­фию в Ве­не и Гра­це. Ис­пы­тал силь­ное влия­ние идей Я. Кол­ла­ра и П.Й. Ша­фа­ри­ка - дея­те­лей чешского и сло­вацкого национального воз­ро­ж­де­ния. В 1830 году раз­ра­бо­тал пред­ло­же­ния о пе­ре­во­де хорватского ал­фа­ви­та на чешскую гра­фи­ку. На­пи­сал сло­ва и му­зы­ку пес­ни «Ещё Хор­ва­тия не по­гиб­ла» (опубликовано в 1835 году). В 1835 году на­чал из­да­вать газету «No­vine hrvatske» (с 1836 года «Ilirske narodne novine») с литературным при­ло­же­ни­ем «Danica hrvatska, slavonska i dalmatinska» (c 1836 года «Danica ilirska»), в ко­то­рых про­па­ган­ди­ро­вал идеи национального и куль­тур­но­го сбли­же­ния южных сла­вян и соз­да­ния об­ще­го южно-славянского литературного язы­ка на ба­зе об­ще­го для хор­ва­тов и сер­бов што­кав­ско­го диа­лек­та (смотрите Серб­ско­хор­ват­ский язык).

В 1840 году и 1867 году по­се­тил Рос­сию. Во вре­мя Ре­во­лю­ции 1848-1849 годов в Венг­рии под­дер­жал контр­ре­во­люционную по­ли­ти­ку хорватского ба­на Й. Ела­чи­ча, в 1849 году пе­ре­дал свою га­зе­ту в рас­по­ря­же­ние австрийского пра­ви­тель­ст­ва. По­ли­тическая по­зи­ция Гая в 1848-1849 годы обу­сло­ви­ла па­де­ние его ав­то­ри­те­та. В 1850 году Гай не уча­ст­во­вал в под­пи­са­нии Вен­ско­го язы­ко­во­го со­гла­ше­ния (о еди­ном серб­ско­хор­ват­ском литературном язы­ке). С упад­ком ил­ли­риз­ма, обо­зна­чив­шим­ся с началом 1850-х годов, он на­чал про­па­ган­ди­ро­вать идею ав­то­но­мии хорватских зе­мель в со­ста­ве Венгерского ко­ро­лев­ст­ва и со­труд­ни­че­ст­ва хор­ва­тов и сло­вен­цев с габс­бург­ской мо­нар­хи­ей.

Сочинения:

Kratka osnova horvatsko-slavenskoga pra­vopisaña. Buda, 1830;

Gedanken zum Aus­gleich Croatiens und Slavoniens mit der Re­gierung. Ag­ram, 1864.

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