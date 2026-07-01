ГАЙ ЛЮДЕВИТ
ГАЙ ЛЮДЕВИТ - хорватский общественный и политический деятель, поэт, языковед, ведущий представитель иллиризма.
Из семьи аптекаря. Изучал философию в Вене и Граце. Испытал сильное влияние идей Я. Коллара и П.Й. Шафарика - деятелей чешского и словацкого национального возрождения. В 1830 году разработал предложения о переводе хорватского алфавита на чешскую графику. Написал слова и музыку песни «Ещё Хорватия не погибла» (опубликовано в 1835 году). В 1835 году начал издавать газету «Novine hrvatske» (с 1836 года «Ilirske narodne novine») с литературным приложением «Danica hrvatska, slavonska i dalmatinska» (c 1836 года «Danica ilirska»), в которых пропагандировал идеи национального и культурного сближения южных славян и создания общего южно-славянского литературного языка на базе общего для хорватов и сербов штокавского диалекта (смотрите Сербскохорватский язык).
В 1840 году и 1867 году посетил Россию. Во время Революции 1848-1849 годов в Венгрии поддержал контрреволюционную политику хорватского бана Й. Елачича, в 1849 году передал свою газету в распоряжение австрийского правительства. Политическая позиция Гая в 1848-1849 годы обусловила падение его авторитета. В 1850 году Гай не участвовал в подписании Венского языкового соглашения (о едином сербскохорватском литературном языке). С упадком иллиризма, обозначившимся с началом 1850-х годов, он начал пропагандировать идею автономии хорватских земель в составе Венгерского королевства и сотрудничества хорватов и словенцев с габсбургской монархией.
Сочинения:
Kratka osnova horvatsko-slavenskoga pravopisaña. Buda, 1830;
Gedanken zum Ausgleich Croatiens und Slavoniens mit der Regierung. Agram, 1864.