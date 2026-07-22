ГАЙ ГАЯ ДМИТРИЕВИЧ

Гая Дмитриевич Гай родился 6 (по новому стилю — 18) февраля 1887 года в персидском городе Тебризе в семье революционера. По национальности армянин. Окончил четырёхклассную армянскую школу в городе Арамян. С пятнадцатилетнего возраста участвовал в революционном движении. С 1903 года проживал в Тифлисе, учился в армянской учительской семинарии. В том же году он вступил в Армянскую социал-демократическую партию (в 1918 году вступил в РСДРП(б)), организовал в семинарии подпольный революционный кружок. За эту свою деятельность Гай был исключён из семинарии.

В 1905 году Гай принимал участие в покушении на наместника Кавказа князя Г. С. Голицына , после неудачи которого скрывался в Баку. Активно занимался революционной пропагандой среди рабочих. В конце 1906 года Гай был арестован жандармами и заключён в тюрьму. После выхода из заключения он работал масленщиком, тартальщиком на нефтяных промыслах в Баку, продолжал заниматься подпольной деятельностью. В 1910 году скрылся от полиции в Тифлисе, работал счетоводом. Гай являлся одним из создателей первых профсоюзов в Закавказье. В 1911 году он вновь был арестован и на следующий год выслан под полицейский надзор в Астрахань.

С началом Первой мировой войны Гай вернулся в Тифлис, где окончил школу инструкторов и офицеров, после чего добровольно ушёл на фронт. Участвовал в боях в Закавказье с турецкими войсками, будучи командиром кавалерийской роты 6-й армянской добровольческой дружине. Дослужился до звания штабс-капитана. Его боевые заслуги были отмечены двумя Георгиевскими крестами и Георгиевской медалью. После отзыва с фронта Гай преподавал в Тифлисской школе инструкторов и офицеров. В 1916 году он был назначен начальником армянских боевых резервных отрядов, но из-за последствий ранений не успел вступить в должность, так как выехал на лечение в Москву, где его застала Февральская революция .

После свержения российской монархии Гай возглавил военно-патрульную команду при штабе революционных войск Совета солдатских и рабочих депутатов, которая занималась разоружением бывших полицейских. В мае 1917 года он был направлен в Самарканд, где встретил Октябрьскую революцию . После выступления против Советской власти эмира Бухарского Самаркандский ревком поручил Гаю организовать дружины из местных рабочих для борьбы с ним.

С началом Гражданской войны Гай был направлен в Самару для формирования частей Красной Гвардии. Под его руководством красногвардейцы участвовали в боях с войсками генерала А. И. Дутова и частями чехословацкого корпуса . Вскоре Гай стал во главе 1-й Самарской пехотной дивизии, которая была включена в состав 1-й Революционной армии под командованием М. Н. Тухачевского . Дивизия Гая, преобразованная к тому времени в 24-ю стрелковую, принимала активное участие во взятии частями Красной Армии Симбирска и Самары, за что получила почётное наименование «Самаро-Ульяновская Железная дивизия».

В декабре 1918 года Гай был назначен на должность командующего 1-й армией Восточного фронта. Под его руководством она обороняла от белых Оренбург, нанесла ряд поражений белоказачьим формированиям А. И. Дутова. Когда Добровольческая армия генерала А. И. Деникина предприняла попытку наступления на Москву, Гай был направлен на Южный фронт в качестве командира сначала 42-й стрелковй дивизии, а затем 1-й Кавказской кавалерийской дивизии. Весной 1920 года он, уже будучи командиром 2-го конного корпуса, участвовал в боях за Крым.

Участвовал в боях советско-польской войны, будучи командиром 3-го конного корпуса. Действуя в составе 4-й армии, этот корпус прорвался в тыл польских войск и дошёл до Вислы, значительно способствовав успешным действиям всей армии в период общего наступления красных частей.

После окончания войны Гай продолжил службу в Красной Армии. В 1922 году окончил Военно-академические курсы высшего командного состава при Военной академии РККА, после чего был назначен народным комиссаром по военным и морских делам Армянской ССР. Избирался членом ЦИКов ЗСФСР и Армянской ССР. Активно участвовал в создании Красной Армии в Закавказье. В марте 1923 года Гай был направлен в Минск в качестве командира 7-й Самарской кавалерийской дивизии, впоследствии командовал 3-м кавалерийским корпусом и исполнял обязанности начальника Минского военного гарнизона.

В 1927 году он окончил Военную академию имени М. В. Фрунзе, после чего остался на преподавательской работе, защитил диссертацию, опубликовал ряд работ по истории Гражданской войны. В 1932 году Гай перешёл на работу в Военно-воздушную академию имени Н. Е. Жуковского, год спустя стал заведующим кафедрой истории войн и оперативного искусства.

3 июля 1935 года Гай был арестован по обвинению в причастности к антисоветской террористической организации. 15 октября 1935 года Особое совещание при НКВД СССР приговорило его к 5 годам исправительно-трудовых лагерей. 22 октября он сумел бежать из тюремного вагона, следовавшего в Ярославль, но уже через несколько дней был задержан сотрудниками НКВД. В течение двух лет Гай содержался в Бутырской тюрьме. 11 декабря 1937 года Военная коллегия Верховного Суда СССР приговорила его к высшей мере наказания — расстрелу. Приговор был приведён в исполнение в тот же день. Прах Гая был захоронен на полигоне «Коммунарка» в Москве.

21 января 1956 года решением Военной коллегии Верховного Суда СССР Гай посмертно был реабилитирован.