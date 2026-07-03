ГАВВА ИВАН СТЕПАНОВИЧ

Иван Степанович Гавва родился 6 апреля 1918 года в селе Фёдоровка (ныне — Фёдоровский район Саратовской области) в бедной крестьянской семье. По национальности украинец. После окончания четырёх классов школы Гавва работал слесарем на Мокроусовской машинно-тракторной станции Фёдоровского района Саратовской области.

Мать - Гавва Анна Гавриловна, в 1945 году жила в селе Фёдоровка.

11 марта 1939 года Гавва был призван на службу в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию Энгельсским городским военным комиссариатом АССР Немцев Поволжья. До октября 1941 года он служил на Дальнем Востоке, охранял Государственную границу СССР. Затем был переброшен на фронт Великой Отечественной войны. Воевал на Западном, Центральном и 1-м Белорусском фронтах. Свой боевой путь Гавва начал во время битвы за Москву , воевал под Волоколамском. В августе 1941 года Гавва был ранен, во второй раз получил ранение в июле 1943 года. После излечения от второго ранения он добровольцем записался на курсы заряжающих самоходных установок, окончив которые, вернулся в действующую армию в качестве заряжающего самоходной артиллерийской установки 1441-го самоходного артиллерийского полка.

В июле 1944 года во время боёв у польского населённого пункта Заненец его экипаж имел задачу не допустить выхода немцев к шоссе Люблин-Варшава. Приняв бой против 5 тяжёлых танков «T-V», Гавва и его товарищи уничтожили два из них и заставили остальные повернуть обратно. За этот бой он был представлен к ордену Красного Знамени, однако вышестоящие инстанции снизили статус награды до ордена Славы 3-й степени. В ноябре 1944 года полк Гаввы был преобразован в 393-й гвардейский самоходный артиллерийский.

В начале 1945 года экипаж Гаввы в составе передового отряда полка ворвался на западную окраину польского города Сохачёв и поддерживал действия танков. Ведя огонь, самоходчики уничтожили 2 автомашины с боеприпасами, 2 пулемётные точки, 10 повозок с грузами, до взвода пехоты противника. За это Гавва был представлен к ордену Красной Звезды. В документах тех лет отмечается исключительная меткость Гаввы — десятки единиц боевой техники, сотни солдат и офицеров противника были уничтожены в результате его участия в военных действиях.

Всего же за время Висло-Одерской операции , начиная с 14 января 1945 года, Гавва уничтожил 2 тяжёлых танка, 20 автомашин с боеприпасами и различными грузами, 7 пулемётных точек, 10 повозок, до 100 солдат и офицеров противника. 15 февраля 1945 года командир 393-го гвардейского самоходного артиллерийского полка гвардии подполковник Г. В. Меркулов представил Гавву к званию Героя Советского Союза .

На завершающем этапе войны Гавва участвовал в штурме Берлина . 21 апреля 1945 года его экипаж одним из первых ворвался на окраину германской столицы. В тот же день при выполнении боевой задачи гвардии старший сержант Гавва погиб. Был похоронен в братской могиле на перекрёстке шоссейных дорог в 2 километрах к северо-востоку от берлинского предместья Марцан.