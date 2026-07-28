ГАВРО ЛАЙОШ

Лайош Гавро родился 28 декабря 1894 года в румынском городе Брашове. С шестнадцатилетнего возраста активно участвовал в рабочем движении в Австро-Венгерской империи. В 1912 году вступил в Венгерскую социал-демократическую партию.

С началом Первой мировой войны Гавро был мобилизован в австро-венгерскую армию. Дослужился до звания прапорщика. 26 мая 1916 года попал в русский плен. Находясь в плену, активно участвовал в революционной деятельности. Октябрьская революция застала его в Поволжье. Гавро являлся одним из создателей и руководителей Красной Гвардии и интернациональных отрядов в Саратове.

Гавро принимал активное участие в боях Гражданской войны , будучи командиром 1-го Астраханского летучего отряда, интернациональными батальоном, полком. Позднее он возглавил Иностранный военный совет по организации интернациональных частей Рабоче-Крестьянской Красной Армии в Астрахани. С 1919 года Гавро командовал 519-м интернациональным полком, затем 173-й стрелковой бригадой 58-й стрелковой дивизии. Участвовал в боях на Южном и Юго-Западном фронтах против Добровольческой армии генерала А. И. Деникина , боях за Киев. Кроме того, он принимал активное участие в советско-польской войне. Его боевой путь был отмечен двумя орденами Красного Знамени РСФСР.

После окончания Гражданской войны Гавро продолжил службу в Красной Армии, будучи комендантом Киевского укрепрайона, военного комиссара Киевской губернии. С 1924 года работал в аппарате Коминтерна . В 1926-1928 годах Гавро находился в Китае в качестве советского генерального консула. Вернувшись в СССР, он окончил Международную Ленинскую школу и был направлен на должность командира 50-й стрелковой дивизии Московского военного округа. В 1936 году окончил Военную академию имени М. В. Фрунзе.

3 июля 1937 года Гавро был арестован Особым отделом ГУГБ НКВД по Дальневосточному краю по обвинению в измене Родине, подготовке к вооружённому восстанию и террористическим актам против Советской власти, причинению ущерба государственному имуществу. 23 мая 1938 года Военная коллегия Верховного Суда СССР приговорила его к высшей мере наказания — расстрелу. Приговор был приведён в исполнение 23 мая 1938 года. Прах Гавро был захоронен в Хабаровске. 21 июля 1956 года определением Военной коллегии Верховного Суда СССР посмертно реабилитирован.