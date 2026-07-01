ГАВРИШ ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ

Павел Иванович Гавриш родился 17 (по новому стилю – 30) декабря 1917 года в селе Великая Дорога (ныне – Нежинский район Черниговской области Украины) в семье крестьянина. По национальности украинец. После окончания четырёх классов школы работал в колхозе.

В сентябре 1939 года Гавриш был призван на службу в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию Ершовским районным военным комиссариатом Саратовской области. Окончил военное инженерное училище.

С 15 февраля 1943 года – на фронтах Великой Отечественной войны . Воевал заместителем по строевой части командира 12-го отдельного сапёрного батальона 106-й стрелковой дивизии 65-й армии Центрального фронта. Во время ожесточённых наступательных боёв на Центральном фронте в июле-августе 1943 года Гавриш руководил работами по проделыванию и расширению проходов в минных полях и инженерных заграждениях противника, что позволяло продвигаться вперёд не только пехоте, но и танкам. Так, 21 июля 1943 года он с тремя взводами минёром на участке 188-го стрелкового полка, невзирая на вражеский огонь, выдвинулся вперёд и проделал проходы для наступающих. Ночью того же дня Гавриш обеспечивал закрепление занятых ими рубежей, укрепив их инженерными сооружениями, а также построил наблюдательный пункт для командира дивизии. За те бои он был представлен к первой своей боевой награде – ордену Красной Звезды.

В сентябре 1943 года Гавриш руководил работами по возведению переправы через Десну, по которой должны были форсировать реку части 106-й стрелковой дивизии. Несмотря на постоянные вражеские обстрелы, он всегда находился на передовой, возглавляя работы по разбивке линии штурмового моста и введению отдельных звеньев в общую линию. Когда 10 сентября 1943 года часть переправы была разрушена в результате немецкого авианалёта, Гавриш организовал оперативное устранение повреждений, что обеспечило форсирование реки наступающими частями и эвакуацию раненых на восточный берег без задержек. За это он был удостоен ордена Отечественной войны 1-й степени.

В октябре того же года Гавриш руководил подготовкой подразделений и переправочных средств батальона к предстоящему форсированию Днепра . 15 октября 1943 года сапёры вышли к берегу реки в районе посёлка Лоев Гомельской области Белорусской ССР и сразу же начали переправлять передовые десантные отряды на западный берег на плотах. Под постоянным пулемётным, артиллерийским и миномётным огнём он безотлучно находился на переправе, лично участвовал в натягивании через Днепр паромного каната, который дважды рвался от обстрела, но всё же соединил между собой оба берега. В тяжёлых условиях Гавриш организовывал ремонт переправочных средств, раз за разом приходивших в негодность в результате обстрелов. 18 октября 1943 годка командир 12-го отдельного сапёрного батальона майор Панин представил его к званию Героя Советского Союза .

В 1944 году Гавриш сам стал командиром 12-го батальона. В июле 1944 года под его командованием сапёры успешно действовали при прорыве сильно укреплённой и глубоко эшелонированной вражеской обороны, уничтожая инженерные заграждения противника. Гавриш лично руководил строительством переправ через реки Луга и Западный Буг, что обеспечило захват и удержание плацдарма частями дивизии. За это он был представлен к ордену Красного Знамени, но награждён орденом Отечественной войны 2-й степени.

На завершающем этапе войны майор Павел Иванович Гавриш служил дивизионным инженером 127-й стрелковой дивизии. Руководил сооружением переправ через реку Одер и несколько каналов, установкой мин и фугасов, рытьём траншей и ходов сообщения. Во время боёв за город Коттбус Гавриш руководил действиями двух сапёрных батальонов, возводивших переправу через реку Шпрее, чем содействовал скорейшему завершению работ. В боях за населённый пункт Феров, где противник взорвал все мосты, он мобилизовал на их восстановление местное население, что позволило добиться скорейшего завершения работ. За это он был представлен к ордену Александра Невского, но вышестоящее командование снизило статус награды до ордена Отечественной войны 1-й степени.

После окончания войны Гавриш продолжил службу в различных инженерных частях Советской Армии. В 1957 году он окончил Военную академию имени М. В. Фрунзе. Скоропостижно скончался 31 января 1968 года, похоронен на Байковом кладбище Киева .