ГАВРИЛОВ ВЛАДИМИР ЯКОВЛЕВИЧ

Владимир Яковлевич Гаврилов родился 3 (по новому стилю — 16) апреля 1908 года в городе Луганске (во многих источниках местом рождения записан посёлок Северного рудника, что не подтверждается автобиографией). По национальности русский.

После окончания четырёх классов школы в 1920 году Гаврилов переехал в посёлок Северного рудника Екатеринославской губернии (ныне — посёлок Пивничное в черте города Торецка Донецкой области Украины). Работал в механических мастерских Северного рудника. В 1926 году Гаврилов окончил школу фабрично-заводского ученичества, после чего работал токарем по металлу в Центральных механических мастерских в Щербиновке (ныне — Торецк).

В июле 1928 года Гаврилов добровольцем поступил на службу в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию . В 1931 году он окончил Тульскую оружейно-техническую школу, в 1936 году — Борисоглебскую военную авиационную школу лётчиков, в 1941 году — два курса Военно-воздушной инженерной академии имени Н. Е. Жуковского. Служил на командных должностях в различных частях ВВС РККА.

С 22 июня 1941 года — на фронтах Великой Отечественной войны . Первоначально воевал командиром эскадрильи 46-го бомбардировочного авиационного полка на Северо-Западном фронте. Участвовал в оборонительных сражениях в Прибалтике, был легко ранен.

В сентябре 1941 года Гаврилов был отозван в тыл, где был назначен заместителем командира формировавшегося 603-го бомбардировочного авиационного полка, а месяц спустя стал командиром формирующегося 804-го бомбардировочного авиационного полка. В октябре 1942 года во главе этого полка он вернулся на фронт. Летал на самолётах «Пе-2» и «СБ». Участвовал в боях под Ржевом и Белым, в Великолукской операции, прорыве Ленинградской блокады, Демянской операции. Совершал боевые вылеты на бомбардировку скоплений боевой техники и живой силы противника, его важных объектов, не раз при этом попадал под огонь вражеской зенитной артиллерии и атаки вражеских самолётов.

16 января 1943 года в районе Великих Лук самолёт Гаврилова подвергся зенитному обстрелу, в результате чего лишился части левой плоскости с элероном и загорелся, кроме того, было заклинено управление рулями. В этот момент он был атакован двумя немецкими истребителями «Me-109». Приняв неравный бой, экипаж воспользовался единственной возможностью управления самолётом — газом моторов — и вышел победителем: обе вражеских машины были сбиты. После этого Гаврилов довёл горящий, плохо управляемый самолёт, ежеминутно могущий взорваться, до линии фронта, и посадил его на нейтральной зоне, всего в 70 м от противника. При посадке он получил лёгкое ранение.

К февралю 1943 года на счету майора В. Я. Гаврилова уже были 17 боевых вылетов. 6 февраля 1943 года командир 293-й бомбардировочной авиационной дивизии полковник Г. В. Грибакин представил его к званию Героя Советского Союза .

В марте 1943 года Гаврилов был назначен командиром 81-го гвардейского бомбардировочного авиационного полка. Под его командованием этот полк успешно действовал во время Курской битвы , Белгородско-Харьковской, Полтавско-Кременчугской, Кировоградской, Уманско-Ботошанской, Львовско-Сандомирской , Сандомирско-Силезской, Нижне- и Верхнесилезских, Берлинской и Пражской операциях. Гаврилов сумел хорошо подготовить свой полк к пикирующим бомбардировкам, что значительно повысило эффективность его действий. В особо напряжённые периоды боёв лётчики его полка совершали по 2-3 боевых вылета в день. 680 военнослужащих полка Гаврилова были удостоены правительственных наград, а сам полк за отличия в боях за освобождение Польши был награждён орденом Богдана Хмельницкого и получил почётное наименование «Краковский».

В общей сложности за время Великой Отечественной войны Гаврилов совершил 108 боевых вылетов, 86 из них — на пикирующие бомбардировки.

После окончания войны Гаврилов продолжил службу в Советской Армии, командовал сначала тем же авиационным полком, дислоцировавшимся в Австрии, затем 276-й бомбардировочной авиационной дивизии в городе Черняховске Калининградской области. В 1949 году он окончил курсы усовершенствования командиров дивизий при Военно-воздушной академии, после чего был направлен для дальнейшего прохождения службы в Польскую Народную Республику, командовал бомбардировочной авиационной дивизией Войска Польского. В 1955 году Гаврилов окончил Высшую военную академию (ныне — Военная академия Генерального штаба ВС РФ). В последующие годы служил в системе военных учебных заведений, был начальником отдела боевой подготовки и военных учебных заведений ВВС Северо-Кавказского военного округа, старшим преподавателем тактики ВВС Военно-политической академии имени В. И. Ленина.

В сентябре 1960 года Гаврилов в звании гвардии полковника был уволен в запас. Проживал в Москве, в 1961-1972 годах работал старшим инженером хозяйственного отдела Госплана РСФСР, в 1974-1976 годах — заместителем начальника 5-й Московской аэрофотолесоустроительной экспедиции, в 1976-1977 годах — старшим инспектором отдела кадров Московского специализированного лесоустроительного предприятия. Умер 30 марта 1992 года, похоронен на Головинском кладбище Москвы.