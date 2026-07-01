ГАВРИЛОВ ТИМОФЕЙ КУЗЬМИЧ

Тимофей Кузьмич Гаврилов родился 7 (по новому стилю – 20) июля 1910 года в деревне Шемерицы (ныне – Псковский район Псковской области) в семье крестьянина. По национальности русский. После окончания семи классов школы Гаврилов работал в промысловой артели в городе Острове Псковской области.

В 1931 году Гаврилов был призван на службу в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию . В 1932 году он прошёл обучение на лётчика-наблюдателя в школе ВВС Ленинградского военного округа. В 1933 году Гаврилов был уволен в запас и поступил в Школу лётчиков Гражданского воздушного флота. Окончив её в 1935 году, он работал командиром корабля Таджикского управления Гражданского воздушного флота. В 1939 году Гаврилов окончил курсы высшей лётной подготовки.

В сентябре 1941 года Гаврилов повторно был призван в армию и направлен на фронт Великой Отечественной войны . С мая 1942 года воевал командиром корабля 103-го авиационного полка Авиации дальнего действия СССР. Летал на самолётах «У-2», «Р-5», «ПС-9», «ЛИ-2». Совершал боевые вылеты с особыми заданиями по обеспечению частей Красной Армии, снабжению десантных частей и сброски десантов, в том числе и в тылы противника, партизанскому отряду А. Н. Сабурова. Также совершил 220 вылетов в блокированный Ленинград, доставляя продовольствие, а обратными рейсами вывозя стариков, женщин и детей. За отличную боевую работу он уже в первый год своего нахождения на фронте был удостоен благодарностей от командующего воздушно-десантными войсками РККА и от Военного Совета Волховского фронта, и ценных подарков – двух именных часов.

К середине июня 1942 года на счету Гаврилова числился 91 успешный боевой вылет. Только 1-18 июня 1942 года он на отлично выполнил 16 ответственных боевых вылетов в тёмное время суток, в тяжёлых погодных условиях, при сильном противодействии зенитной артиллерии и истребительной авиации противника. За эти заслуги Гаврилов был представлен к первой своей боевой награде – ордену Ленина.

Уже к ноябрю того же года Гаврилов совершил ещё 87 боевых вылетов, из них 68 – по переднему краю на Сталинградском фронте , остальные 19 – на бомбардировку вражеских железнодорожных узлов и аэродромов. 22 ноября 1942 года командир 103-го авиационного полка Дальнего действия полковник Г. Д. Божко представил Гаврилова к званию Героя Советского Союза , однако командир 1-й авиационной дивизии Дальнего действия полковник В. Е. Нестерцев снизил статус награды до ордена Красного Знамени.

После разгрома окружённой Сталинградской группировки противника, в которой активно принимал участие Гаврилов, в марте 1943 года, 103-й авиационный полк был преобразован в 12-й гвардейский. В дальнейшем он участвовал в Курской битве . Гаврилов и его товарищи бомбили скоплений боевой техники и живой силы, важные объекты вражеской обороны в городах Курске, Щиграх, Брянске, Смоленске, Орле, Болхове, Харькове, Карачеве. С августа 1943 года он командовал 2-й эскадрильей 102-го авиационного полка Авиации дальнего действия СССР.

В ноябрю 1943 года Гаврилов совершил 359 боевых вылетов. Его самолёт дважды горел в воздухе, но благодаря своему высокому лётному мастерству Гаврилов оба раза сумел спасти ценный груз и экипаж. Он активно занимался обучением молодых лётчиков ночным боевым вылетам – в общей сложности подготовил и ввёл их в строй более 20. 19 ноября 1943 года командир 102-го авиационного полка Дальнего действия подполковник Осипчук во второй раз представил Гаврилова к званию Героя Советского Союза.

На завершающем этапе войны Гаврилов участвовал в освобождении Прибалтик и Польши, боях в Восточной Пруссии. Бомбил Либаву, Гдыню, Кёнигсберг, Свинемюнде. В общей сложности за время Великой Отечественной войны он совершил 220 дневных и 279 ночных боевых вылетов. Свои последние вылеты он совершил во время Берлинской операции .

В 1946 году в звании капитана Гаврилов был уволен в запас. Проживал в Москве, работал командиром корабля Московского управления Гражданского воздушного флота. 30 декабря 1948 года Гаврилов вместе со всем своим экипажем – лётчиками Ф. М. Мазуровым и Н. И. Крючковым – трагически погиб в авиационной катастрофе в районе Минска во время выполнения рейсового полёта. Все трое похоронены на Ваганьковском кладбище Москвы.