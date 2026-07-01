ГАВРИЛОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ

Гаврилов Сергей Иванович (21.08.1866–?) – окончил 3 Московский кадетский корпус, Михайловское артилл. училище и Николаевскую академию Генерального штаба по 1 р. (1894). На службе с 02.09.1884. Подпор. (с 07.08.1887). Пор. (с 07.08.1889). Шт.-кап. (с 18.05.1894). Кап. (с 24.03.1896). Подполк. (с 06.12.1900). Полк. (с 06.12.1904). Ген.-майор (с 10.03.1914). Служба: в киевской креп. артиллерии. При Киевском военном округе. Нач. строевого отдела штаба Киевской креп. (07.08.1895–09.07.1897). Обер-оф. для особых поручений при штабе XII АК (09.07.1897–24.08.1900). Командир роты 168 Миргородского пп (03.11.1897–03.11.1898). Нач. штаба Киевского креп. склада (24.08.1900–01.01.1904). Командир батальона 47 Украинского пп (01.05–01.09.1902). Нач. штаба 19 пд (01.01.1904–04.08.1907). В прикомандировании к артиллерии (15.05–16.06.1907). В прикомандировании к кавалерии (15.07–15.08.1907). Нач. штаба 44 пд (04.08.1907–23.05.1909). Командир 176 Переволоцкого пп (23.05.1909–10.03.1914). Нач. Войскового штаба Оренбургского казачьего войска (10.03.1914–19.04.1915). Нач. штаба крепости Перемышль (1915). Командующий 100 пд (с 11.03.1916). На Украине (1918). В эмиграции – в Суботице (Сербия, на 1922–1924). Награды: Св. Стан. 3-й ст. (1897), Св. Анны 3-й ст. (1900), Св. Стан. 2-й ст. (1903), Св. Анны 2-й ст. (1907), Св. Вл. 4-й ст. (10.05.1912), Бухарский орден Золотой звезды 1-й ст. (1915). Женат, 2 детей.