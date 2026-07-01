ГАВРИЛОВ ПОСАД

ГАВРИЛОВ ПОСАД - го­род в Рос­сии, на юго-за­па­де Ива­нов­ской области, центр Гав­ри­ло­во-По­сад­ско­го района.

Население 7 тысяч человек (2005 год). Рас­по­ло­жен на восточной ок­раи­не Смо­лен­ско-Мо­с­ков­ской воз­вы­шен­но­сти, при впа­де­нии реки Вой­ми­га в реки Ир­мес. Железно-дорожная стан­ция.

Впер­вые упо­ми­на­ет­ся как село Гав­ри­лов­ское в до­го­вор­ной гра­мо­те великого княжества мо­с­ков­ско­го Ва­си­лия II Ва­силь­е­ви­ча Тём­но­го с князем Дмит­ри­ем Юрь­е­ви­чем Ше­мя­кой (1434 год). Се­ло на­хо­ди­лось в ве­ли­ко­кня­же­ских вла­де­ни­ях, с конца XVI века государственная двор­цо­вая Гав­ри­лов­ская сло­бо­да. С XVII века здесь раз­ви­ва­лось ко­не­вод­ст­во, в 1770-1780-х годах по ука­зу императрицы Ека­те­ри­ны II по­стро­ен но­вый кон­ный за­вод. В 1789 году Гав­ри­лов­ская сло­бо­да по­лу­чи­ла ста­тус по­са­да и го­род­ские пра­ва (уч­ре­ж­де­на Ра­ту­ша). В XVIII - 1-й половины XIX веков Гаврилов Посад - круп­ный ре­мес­лен­ный и тор­го­вый центр. В 1899 году че­рез Гаврилов Посад про­шла ли­ния Юрь­ев-Поль­ский - Тей­ко­во Мо­с­ков­ско-Яро­слав­ско-Ар­хан­гель­ской железной дороги. До 1926 года на­хо­дил­ся в со­ста­ве Вла­ди­мир­ской губернии, в 1926-1929 годы - Ива­но­во-Воз­не­сен­ской губернии. В 1929-1936 годы рай­он­ный центр Ива­нов­ской про­мыш­лен­ной области, с 1936 года - Ива­нов­ской области.

Со­хра­ни­лись со­ору­же­ния гражданского зод­че­ст­ва в сти­ле клас­си­циз­ма: часть ан­самб­ля Кон­но­го за­во­да (кон­ный двор и кан­це­ля­рия; 1776-1787 годы, гу­берн­ский архитектор А.Н. Вер­шин­ский, ру­ко­во­дил строи­тель­ст­вом В.В. Ку­ра­ев), Тор­го­вые ря­ды (середина XIX века). Сре­ди других ста­рин­ных по­стро­ек - 2-этаж­ные ку­печеские до­ма. Крае­ведческий му­зей (ос­но­ван в 1960 году, от­крыт в 1966 году).

Гаврилов Посад - центр сельско-хозяйственного рай­она. Пред­при­ятия лёг­кой промышленности (ткац­кая и швей­ные фаб­ри­ки). Пле­мен­ной кон­ный за­вод (раз­во­дят вла­ди­мир­скую по­ро­ду).

Близ Гаврилов Посад, в селе Сер­би­ло­во, - ан­самбль Спа­со-Ку­коц­ко­го монастыря (ос­но­ван не позд­нее XVI века; со­бор Спа­са Пре­об­ра­же­ния, 1673 год; церковь Вве­де­ния и шат­ро­вая ко­ло­коль­ня, конец XVII века). В селе Пет­ро­во-Го­ро­ди­ще - ос­тат­ки уса­деб 1-й половины XVIII - начала XIX веков, в селе Бо­ро­ди­но - церковь Ми­хаи­ла Ар­хан­ге­ла (1827 год), по­стро­ен­ная по за­казу Н.А. Бу­тур­ли­на. В селе Яры­ше­во - церковь Ге­ор­гия (1793 год), в селе Ду­бен­ки - церковь По­кро­ва в русско-ви­зантийском сти­ле (1854 год).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)