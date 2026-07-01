ГАВРИЛОВ ПОСАД
ГАВРИЛОВ ПОСАД - город в России, на юго-западе Ивановской области, центр Гаврилово-Посадского района.
Население 7 тысяч человек (2005 год). Расположен на восточной окраине Смоленско-Московской возвышенности, при впадении реки Воймига в реки Ирмес. Железно-дорожная станция.
Впервые упоминается как село Гавриловское в договорной грамоте великого княжества московского Василия II Васильевича Тёмного с князем Дмитрием Юрьевичем Шемякой (1434 год). Село находилось в великокняжеских владениях, с конца XVI века государственная дворцовая Гавриловская слобода. С XVII века здесь развивалось коневодство, в 1770-1780-х годах по указу императрицы Екатерины II построен новый конный завод. В 1789 году Гавриловская слобода получила статус посада и городские права (учреждена Ратуша). В XVIII - 1-й половины XIX веков Гаврилов Посад - крупный ремесленный и торговый центр. В 1899 году через Гаврилов Посад прошла линия Юрьев-Польский - Тейково Московско-Ярославско-Архангельской железной дороги. До 1926 года находился в составе Владимирской губернии, в 1926-1929 годы - Иваново-Вознесенской губернии. В 1929-1936 годы районный центр Ивановской промышленной области, с 1936 года - Ивановской области.
Сохранились сооружения гражданского зодчества в стиле классицизма: часть ансамбля Конного завода (конный двор и канцелярия; 1776-1787 годы, губернский архитектор А.Н. Вершинский, руководил строительством В.В. Кураев), Торговые ряды (середина XIX века). Среди других старинных построек - 2-этажные купеческие дома. Краеведческий музей (основан в 1960 году, открыт в 1966 году).
Гаврилов Посад - центр сельско-хозяйственного района. Предприятия лёгкой промышленности (ткацкая и швейные фабрики). Племенной конный завод (разводят владимирскую породу).
Близ Гаврилов Посад, в селе Сербилово, - ансамбль Спасо-Кукоцкого монастыря (основан не позднее XVI века; собор Спаса Преображения, 1673 год; церковь Введения и шатровая колокольня, конец XVII века). В селе Петрово-Городище - остатки усадеб 1-й половины XVIII - начала XIX веков, в селе Бородино - церковь Михаила Архангела (1827 год), построенная по заказу Н.А. Бутурлина. В селе Ярышево - церковь Георгия (1793 год), в селе Дубенки - церковь Покрова в русско-византийском стиле (1854 год).