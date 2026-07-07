ГАВРИЛОВ ПЁТР МИХАЙЛОВИЧ

Пётр Михайлович Гаврилов родился 4 (по новому стилю – 17) июня 1900 года в деревне Альвидино (ныне – Пестречинский район Татарстана) в семье крестьянина. По национальности татарин. Отец Гаврилова умер, когда Петру Михайловичу был один год.

Первая жена – Гаврилова Екатерина Григорьевна, вместе с ней Пётр Михайлович усыновил сироту Николая. В 1941 году потерял их, и вновь нашёл только в 1955 году, когда он был уже женат во второй раз.

Гаврилов окончил Казанскую центральную крещёно-татарскую школу, после чего работал батраком по найму. В пятнадцатилетнем возрасте он ушёл в Казань, работал там чернорабочим на заводе. Принимал активное участие в революционных событиях 1917 года в Казанской губернии.

В 1918 году Гаврилов добровольцем поступил на службу в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию . Участвовал в боях Гражданской войны , участвовал в боях на Восточном фронте против войск адмирала А. В. Колчака , Южном и Северо-Кавказском фронтах против Добровольческой армии генерала А. И. Деникина .

После окончания войны Гаврилов продолжил службу в Красной Армии. В 1925 году он окончил Владикавказскую военную пехотную школу, после чего служил на командных должностях в различных стрелковых частях. В 1939 году Гаврилов окончил Военную академию имени М. В. Фрунзе и получил назначение на должность командира 44-го стрелкового полка. В этой должности он принимал участие в советско-финской войне, после окончания которой полк был переброшен в Западную Белоруссию, в Брест. Здесь Гаврилов встретил начало Великой Отечественной войны .

Гаврилов прославился как один из руководителей обороны Брестской крепости . С 22 по 30 июня 1941 года он во главе группы бойцов и командиров различных частей и подразделений Брестского гарнизона, держал оборону в Восточном форте. После применения немецкими войсками крупнокалиберной артиллерии и авиационных бомб большой мощности большая часть отряда Гаврилова погибла или попала в немецкий плен. С начала июля 1941 года Гаврилов с остатками отряда численностью 12 человек, скрываясь в казематах Брестской крепости, совершал нападения на разрозненные группы немецких солдат.

За время боевых действий Гаврилов был сильно истощён, но продолжал сражаться, даже оставшись один. 23 июля 1941 года в очередной схватке он застрелил несколько солдат противника, но в результате взрыва вражеского снаряда получил тяжелое ранение, потерял сознание и попал в плен. Содержался в концентрационных лагерях Хаммельбург, Равенсбрюк, Маутхаузен . В мае 1945 года Гаврилов был освобождён наступающими советскими войсками.

После прохождения специальной проверки органами СМЕРШ Гаврилов был восстановлен в кадрах и звании Красной Армии, однако за утрату партийного билета он был исключён из рядов ВКП(б). С осени 1945 года он служил на Дальнем Востоке, возглавлял лагерь для японских военнопленных, строивших железную дорогу Абакан-Тайшет. За отлично поставленную работу неоднократно удостаивался благодарностей от командования.

В июне 1946 года Гаврилов был уволен в запас, после чего уехал на родину, где работал в совхозе, затем был директором кирпичного завода. В 1947 году он переехал в город Краснодар, где работал рабочим на тарной базе, затем экспедитором на Краснодарском приборостроительном заводе.

Всесоюзную известность Петру Михайловичу Гаврилову принесла вышедшая в 1956 году книга С. С. Смирнова «Брестская крепость», основанная на воспоминаниях участников событий. Вскоре после этого он был восстановлен в КПСС, а в 1957 году ему было присвоено звание Героя Советского Союза. С тех пор Гаврилов активно участвовал в общественной жизни, много ездил по СССР с выступлениями об обороне Брестской крепости. Написал книгу воспоминаний «Сражается крепость», впервые изданную в 1975 году и впоследствии дважды переизданную после его смерти. Умер 26 января 1979 года, похоронен на Гарнизонном кладбище Бреста.