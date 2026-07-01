ГАВРИЛОВ ПЁТР ИВАНОВИЧ (1925-1966)

Пётр Иванович Гаврилов родился в январе 1925 года в деревне Иванцево (ныне – Череповецкий район Вологодской области) в семье крестьянина. По национальности русский. После окончания восьми классов школы работал в колхозе.

В январе 1943 года Гаврилов был призван на службу в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию Петровским районным военным комиссариатом Вологодской области и в феврале того же года направлен на фронт Великой Отечественной войны . 8 декабря 1943 года был ранен.

К июлю 1944 года сержант Гаврилов командовал отделением 4-й стрелковой роты 1024-го стрелкового полка 391-й стрелковой дивизии. 17-18 июля 1944 года в районе населённого пункта Лаудери Лудзенского района Латвийской ССР отделение под его командованием успешно форсировало реку Зилупе и сходу атаковало противника. В разгар боя Гаврилов скрытно подобрался к вражескому пулемёту и уничтожил его. Действуя с тыла, он забросал ещё три огневые точки противника, заставив того в панике отступить. Увлекая за собой своих товарищей, 21 июля 1944 года Гаврилов в числе первых ворвался в расположение противника, закрепившегося в Лаудери. В ожесточённой рукопашной схватке он уничтожил 10 солдат противника. В разгар боя Гаврилов заменил собой выбывшего из строя командира взвода и, преследуя отступающего противника, очистил парк и перерезал шоссе, ведущее к городу Резекне. Противник трижды пытался контратаковать его взвод, но успеха не добился. Многие бойцы были ранены, и сам Гаврилов получил тяжёлые ранения в руку и шею, но никто не покинул рубежа. В том бою противник потерял до 132 солдата и офицера убитыми. 29 июля 1944 года командир 1024-го стрелкового полка гвардии подполковник Ф. П. Дегтярь представил Гаврилова к званию Героя Советского Союза . Несколькими днями ранее, 26 июля 1944 года, он же представил его к ордену Славы 3-й степени за те же бои.

Долгое время лечился в госпитале. После окончания войны Гаврилов был демобилизован. Проживал в Риге, работал на таможне Рижского морского порта. Умер 13 мая 1966 года.