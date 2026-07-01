ГАВРИЛОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ

Михаил Иванович Баляса родился 23 февраля 1924 года в селе Великая Камышеваха (ныне – Барвенковский район Харьковской области Украины) в крестьянской семье. По национальности украинец. Окончил семь классов школы.

В 1938 году Баляса был осуждён к 3 годам исправительно-трудовых лагерей за ограбление. Вскоре после освобождения в 1942 году он вновь был задержан сотрудниками милиции за проживание без прописки в городе Свердловске , но совершил побег из отделения внутренних дел и через некоторое время купил поддельные документы на фамилию Гаврилов.

20 августа 1942 года Гаврилов был призван на службу в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию Ишимским районным военным комиссариатом Омской области. С октября того же года – на фронтах Великой Отечественной войны .

К началу 1945 года Гаврилов воевал автоматчиком автоматной роты 17-го гвардейского стрелкового полка 5-й гвардейской стрелковой дивизии. 29 января 1945 года, двигаясь впереди своего взвода, он увлекал за собой своих товарищей. Скрытно подобравшись к вражеской траншее, он забросал её гранатами, уничтожив более 10 солдат и офицеров противника. За этот бой он был представлен к своей первой боевой награде – ордену Славы 3-й степени.

В начале апреля 1945 года Гаврилов участвовал в штурме города Кёнигсберга. Заметив на подходе к реке Прегель замаскированное 150-миллиметровое артиллерийское орудие, он скрытно подобрался к нему и бросил противотанковую гранату, уничтожив весь расчёт. Во время зачистки городских кварталов, в одном из подвалов Гаврилов подвергся нападению немецкого солдата, но в рукопашной схватке сумел выйти победителем. В ночь с 9 на 10 апреля 1945 года он разоружил и сдал в штаб полка более 300 солдат и офицеров вермахта. За бои в восточно-прусской столице Гаврилов был представлен к ордену Отечественной войны 1-й степени, однако статус награды был снижен до ордена Красной Звезды.

В ночь с 25 на 26 апреля 1945 года Гаврилов одним из первых под шквальным вражеским артиллерийским и пулемётным огнём переправился через пролив, соединяющий Балтийское море с заливом Фриш-Гаф, после чего первым ворвался в немецкую траншею на берегу косы Фрише-Нерунг. Закрепившись на захваченном рубеже, он вместе со своими товарищами отразил шесть немецких контратак, чем способствовал созданию плацдарма и переправе основных сил полка. 28 апреля 1945 года командир 17-го гвардейского стрелкового полка гвардии подполковник А. И. Банкузов представил Гаврилова к званию Героя Советского Союза .

В 1946 году Гаврилов был демобилизован. Приехал в Краматорск . Когда вскрылась история с покупкой поддельных документов, ему разрешили сменить фамилию. Долгие годы Гаврилов работал слесарем Краматорского металлургического завода. Активно занимался общественной работой, неоднократно избирался депутатом Донецкого областного Совета депутатов трудящихся. Умер 16 января 2009 года, похоронен в Краматорске.