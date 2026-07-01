ГАВРИЛОВ КУЗЬМА АНТОНОВИЧ

Кузьма Антонович Гаврилов родился 5 сентября 1922 года в селе Зыбкое (ныне – Онуфриевский район Кировоградской области Украины) в рабочей семье. По национальности русский. После окончания семи классов школы работал токарем на машиностроительном предприятии в городе Тбилиси.

В июле 1941 года Гаврилов был призван на службу в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию Тбилисским городским военным комиссариатом Грузинской ССР. С августа того же года – на фронтах Великой Отечественной войны .

К осени 1943 года Гаврилов воевал телефонистом 703-й отдельной роты связи 38-й стрелковой дивизии. Особенно отличился во время битвы за Днепр . В ночь с 23 на 24 сентября 1943 года, невзирая на шквальный вражеский огонь, он переправился через Днепр в районе села Григоровка Каменского района Черкасской области Украинской ССР. Во время переправы его плот был разрушен, но Гаврилов с грузом кабеля и телефонным аппаратом добрался до западного берега, проложив линию. В течение последующей недели он держал бесперебойную связь между штабами полка и дивизии, многократно, рискуя жизнью, выходил на восстановление перебитого кабеля, в том числе трижды устранял повреждения в осенней воде, при быстром течении и постоянном обстреле. Только 23-24 сентября 1943 года он устранил 6 порывов на линии. В октябре 1943 года за те бои командир 703-й отдельной роты связи гвардии капитан Смирнов представил Гаврилова сразу к двум наградами – званию Героя Советского Союза и медали «За отвагу» .

После окончания войны Гаврилов был демобилизован. Вернулся в Тбилиси, работал в местной типографии. В 1994 году переехал в Нижний Новгород . Умер 10 сентября 1997 года, похоронен на Нагорном кладбище в Приокском районе Нижнего Новгорода.