ГАВРИЛОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ

Иван Васильевич Гаврилов родился 7 (по новому стилю — 19) октября 1899 года в городе Ейске (ныне — Краснодарский край) в рабочей семье. По национальности русский.

В 1920 году Гаврилов добровольцем поступил на службу в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию . Участвовал в боях Гражданской войны , был ранен. После её окончания продолжил службу. В 1921 году Гаврилов окончил кавалерийские курсы командного состава, служил на различных командных и штабных должностях в кавалерийских частях РККА.

Начало Великой Отечественной войны Гаврилов встретил в должности командира 129-го кавалерийского полка 14-й кавалерийской дивизии 5-го кавалерийского корпуса Киевского особого военного округа. С 22 июня 1941 года он находился в действующей армии. Участвовал в оборонительных боях первого периода войны, Киевской оборонительной операции.

7 декабря 1941 года во время боя в районе хутора Сербино полк Гаврилова, перейдя в атаку, разгромил вражескую группировки, взяв в плен 20 солдат и офицеров, 2 станковых пулемёта, 1 противотанковое артиллерийское орудие, 50 винтовок и большой обоз с боеприпасами, причём со стороны кавалеристов потерь не имелось. 14 декабря 1941 года в районе деревни Россошное они разгромили ещё одну группировку противника, захватив 30 пленных и трофеи: 27 повозок и 70 винтовок. За эти бои Гаврилов был представлен к первой своей боевой награде — ордену Красного Знамени.

В дальнейшем Гаврилов участвовал в Сталинградской битве и последовавшем за ней наступлении советских войск. В марте 1943 года он был ранен. По излечении Гаврилов окончил курсы при Военной академии бронетанковых и механизированных войск. В апреле 1944 года он был назначен на должность командира 35-й механизированной бригады 1-го механизированного корпуса. Во главе этого соединения Гаврилов участвовал в освобождении Белорусской ССР. Соечтая манёвр со стремительными действиями, ему удалось добиться полного превосходства над противником. Так, на рубеже Зубаревская Буда части бригады обошли немецкие силы с севера и атаковали его, содействовав общему наступлению. 29 июня 1944 года она совместно с 219-й танковой бригадой штурмом взяла местечко Старые Дороги, а к исходу того же дня освободила город Слуцк. За те бои Гаврилов был представлен ко второму ордену Красного Знамени, однако вышестоящее командование снизило статус награды до ордена Отечественной войны 1-й степени.

В сентябре 1944 года Гаврилов был назначен командиром 1-й гвардейской мотострелковой бригады того же корпуса. Под его командованием она успешно действовала во время форсирования реки Нарев и боёв на Пултусском плацдарме. В октябре 1944 года Гаврилов получил второе за войну ранение.

В феврале 1945 года Гаврилов вернулся в действующую армию и получил назначение на должность командира 19-й гвардейской механизированной бригады 1-й гвардейской танковой армии. Во время Восточно-Померанской операции эта армия имела задачу прорваться к польскому городу Гдыня. Форсированным маршем бригада Гаврилова, действовавшая в авангарде главных сил, вышла к северу от населённого пункта Лауенбург и содействовала его захвату, а затем, стремительно наступая, захватила переправы через водную преграду в районе населённого пункта Кневербру. В ходе дальнейшего продвижения она овладела крупным опорным пунктом и узлом шоссейных дорог Нойштадт, преодолела с боями первую линию мощной немецкой обороны на пути к Гдыне. Только 2-20 марта 1945 года бригада Гаврилова уничтожила: 2865 солдат и офицеров, 78 пулемётов, 4 орудия и миномёта, 10 самоходок, 129 автомашин и мотоциклов; взяла в плен 486 солдат и офицеров; захватила 41 пулемёт, 10 миномётов, 9 орудий. За эти бои командир бригады был вновь представлен к ордену Красного Знамени.

19-й гвардейская механизированная бригада принимала активное участие в Берлинской операции . Наступая с 15 апреля 1945 года, она прорвала мощную вражескую оборону на Одере. Действуя смело и решительно, маневрируя бригадой, Гаврилов добился полного выполнения поставленных перед ним задач. Ворвавшись в германскую столицу, части под его командованием планомерно очищали берлинские кварталы, захватили несколько переправ через каналы. Гаврилов лично находился на самых опасных участках, беспрерывно отражая ожесточённые контратаки и сам организуя атаки на противника. В очередном бою 26 апреля 1945 года он погиб. 28 апреля 1945 года командир 8-го гвардейского механизированного корпуса гвардии генерал-майор И. Ф. Дремов посмертно представил гвардии полковника Гаврилова к званию Героя Советского Союза.

Первоначально Гаврилов был похоронен городе Циленциг (ныне — Суленцин, Польша), в послевоенное время перезахоронен на Мемориале павшим советским войнам в берлинском парке Тиргартен.