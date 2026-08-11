ГАВРИЛОВ ИВАН САМСОНОВИЧ

Иван Самсонович Гаврилов родился в 1913 году в посёлке Макеевка (ныне – Донецкая область Украины) в семье шахтёра. По национальности русский.

Жена – Гаврилова Александра Петровна, в годы Великой Отечественной войны жила в Воркутинском районе Коми АССР.

После окончания семи классов школы Гаврилов поступил в горнопромышленное училище. Окончив его, работал на шахтах Донбасса, затем на острове Шпицберген, в Средней Азии. С июня 1942 года работал помощником начальника участка шахты № 1/2, начальником участка шахты № 4 Печорского угольного бассейна.

8 марта 1943 года Гаврилов был призван на службу в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию Кожвинским районным военным комиссариатом Коми АССР. С апреля того же года – на фронтах Великой Отечественной войны. Воевал помощником командира стрелкового взвода 1-го стрелкового батальона 1318-го стрелкового полка 163-й стрелковой дивизии.

Участвовал в Курской битве . Во время прорыва немецкой обороны Гаврилов первым ворвался в немецкую траншею и уничтожил 2 солдата противника. В районе населённого пункта Ломное Грайворонского района Курской (ныне – Белгородской) области он взял в плен солдата противника. За те бои он был удостоен первой своей награды – медали «За отвагу» .

К осени 1943 года Гаврилов воевал командиром стрелкового отделения 3-го стрелкового батальона того же полка. Особенно он отличился во время битвы за Днепр . В ночь с 1 на 2 октября 1943 года во главе своего отделения Гаврилов переправился через Днепр на остров Жуковка на южной окраине Киева. Захватив плацдарм, они держали на нём оборону до переправы основных сил, отвлекая на себя огонь противника. Подпустив немецкую пехоту на расстояние до 20 м, бойцы отделения забросали её гранатами, уничтожив до 30 солдат и офицеров. В общей сложности они отразили пять контратак противника.16 октября 1943 года командир 1318-го стрелкового полка подполковник Ф. И. Дременков представил Гаврилова к званию Героя Советского Союза .

В одном из последующих боёв Гаврилов получил тяжёлое ранение, от которого умер 2 января 1944 года в военном госпитале. Похоронен на Мемориале Славы в посёлке Ставище Киевской области Украины.