ГАВРИЛОВ АЛЕКСАНДР КОНСТАНТИНОВИЧ

Советский и российский историк и филолог. Доктор исторических наук (1995), главный научный сотрудник отдела всеобщей истории Санкт-Петербургского института истории РАН.

Родился 23 мая 1941 года в Ленинграде. В 1964 году окончил филологический факультет Ленинградского государственного университета.

С 1964 по 1967 год обучался в аспирантуре филологического факультета ЛГУ. В 1967 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Мистра. (Поздневизантийский феодальный город)».

С 1967 по 1968 год преподавал латынь в 1-м Ленинградском медицинском училище.

С 1967 по 2013 год – сотрудник кафедры классической филологии филологического факультета СПбГУ (ЛГУ).

В 1975 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата филологических наук на тему «Плутос» Аристофана (старое в редакции 388 г. до н.э.)».

С 1984 года – сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН (до 1992 года – Ленинградское отделение Института истории СССР АН СССР; с 1992 по 2000 год – Санкт-Петербургский филиал Института российской истории РАН). С 2004 года – главный научный сотрудник отдела всеобщей истории.

В 1995 году защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора исторических наук на тему «Театр Еврипида и афинское Просвещение (источниковедческое исследование)».

С 2000 года – член Ученого совета СПбИИ РАН.

Автор более 180 научных публикаций. В область научных интересов входят классическая филология, античная история, источниковедение, история антиковедения в России.

Сочинения

О филологах и филологии. Сб. статей и выступлений разных лет / Под ред. О.В.Бударагиной, А.Л.Верлинского и Д.В.Кейера. Изд. СПбГУ. 2011. 378 c.

Петербург в судьбе Генриха Шлимана. Изд-во Коло. СПб., 2006. 447 с.;

Белый траур у греков и римлян (1-ая часть: Белый траур в Греции) // Hyperboreus 5/2 (1999); 2-ая часть: Белый траур в Риме // Hyperboreus 6/1 (2000);

Бородино и Троя: поэзия, история и правда // Абарис 3 (2002);

Боспорский воин Аполлоний и его поэт (КБН 119) – I (ч. 1-ая) // Hyperboreus 11:1 (2005); ч. 2-ая // Hyperboreus 11: 2 (2005);

Гимн мудрецу у Марка Аврелия (III, 4, 4) // Hyperboreus 7/1-2 (2001);

Две родины Феогнида // Hyperboreus 6/2 (2000);

Мин херц // Абарис 4 (2003);

Наш ответ бонапартистам («Рефутация г-на Беранжера») // Звезда. 2012, декабрь;

Последний дар Изоры // Абарис 9 (2008);

Ф.Ф.Зелинский и русская культура // Альманах Древний мир и мы. Т. 4. 2010;

Четверка коней у Гомера и Русь-тройка Гоголя // Абарис 6 (2005);

Crimina diserta (Catull. c. 53) [Катулл и Кальв versus Ватиний и Цезарь] // Philologia classica. Вып. 10. Сб. к 70-летию В.С. Дурова. 2016, с. 114–135.