ГАВРИЛИН ПАВЕЛ ФЁДОРОВИЧ

Павел Фёдорович Гаврилин родился 20 февраля 1920 года в селе Мамешево (ныне — Пильнинский район Нижегородской области). По национальности русский. С 1929 года проживал в городе Дзержинске Горьковской области, а с 1938 года — в городе Ступино Московской области.

После окончания восьми классов школы Гаврилин работал диспетчером, электриком в электромеханическом цеху Ступинского авиационного металлургического комбината № 150. Без отрыва от производства окончил аэроклуб в Ступино.

В апреле 1940 года Гаврилин был призван на службу в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию Каширским районным военным комиссаритом Московской области. В марте 1941 года он окончил Качинскую военную авиационную школу лётчиков, после чего служил лётчиком в 301-м истребительном авиационном полку Дальневосточного фронта. В декабре 1942 года был переведён в 402-й истребительный авиационный полк, проходивший на тот момент переобучение на новые самолёты в Саратовской области.

С апреля 1943 года — на фронтах Великой Отечественной войны . Воевал лётчиком, старшим лётчиком, командиром звена 402-го истребительного авиационного полка. Участвовал в боях на Северо-Кавказском, Южном, 4-м Украинском и 1-м Белорусском фронтах. Принимал участие в освобождении Краснодарского края, Донбасса, Украинской ССР, Крыма, Польши, Берлинской операции .

Уже 4 мая 1943 года Гаврилин был представлен к своей первой боевой награде — ордену Красного Знамени — за 10 боевых вылетов и 3 сбитых вражеских самолёта. Однако вышестоящее командование снизило статус награды до ордена Отечественной войны 1-й степени. Неизменно показывал высокую результативность своей боевой работы. Так, только 11 апреля 1944 года за 1 боевой вылет он принял участие в 5 воздушных боях, сбив 2 немецких истребителя «Me-109». Два дня спустя, 13 апреля 1944 года, он за один воздушный бой сбил ещё 3 истребителя, при этом получил тяжёлое ранение в позвоночник и сел на вынужденную посадку в районе села Кара-Кият (ныне — Грушёвое Симферопольского района Крыма). До освобождения этого села советскими войсками он скрывался у местных жителей, а затем был отправлен в госпиталь.

На завершающем этапе войны командир 402-го истребительного авиационного полка майор А. Е. Рубахин представил лейтенанта Гаврилина к званию Героя Советского Союза за совершённые 244 боевых вылета на прикрытие наземных сил, сопровождение бомбардировщиков и штурмовиков, воздушную разведку, штурмовку скоплений боевой техники и живой силы противника, его важных объектов, перехват вражеских самолётов, на свободную охоту. На момент представления в 54 воздушных боях он лично сбил 19 вражеских самолётов различных типов. Всего же за время войны он совершил 257 боевых вылетов, принял участие в 61 воздушных боях, сбив 22 самолёта противника лично и ещё 1 — в составе группы.

После окончания войны Гаврилин продолжил службу в Советской Армии. Служил в авиационных частях Группы советских войск в Германии, Московского военного округа. В декабре 1955 года в звании майора он был уволен в запас, позднее ему было присвоено звание подполковника запаса. Проживал в городе Солнцево Московской области (ныне — в черте Москвы), в 1960-1967 годах работал диспетчером, старшим техником на авиационном заводе № 300, занимавшемся конструированием реактивных двигателей. В 1967-1973 годах работал старшим техником в Тураевском машиностроительном конструкторском бюро «Союз», занимавшемся конструированием жидкостных ракетных двигателей». Умер 10 апреля 1995 года, похоронен на Хованском Северном кладбище Москвы.