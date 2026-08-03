ГАВРИЛИН НИКОЛАЙ МИТРОФАНОВИЧ

Николай Митрофанович Гаврилин родился 9 (по новому стилю — 22) ноября 1917 года в селе Гордеевка (ныне — Троицкий район Алтайского края). По национальности русский. После окончания средней школы работал литературным сотрудником в районной газете.

В июле 1941 года Гаврилин был призван на службу в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию Троицким районным военным комиссариатом Алтайского края. В октябре того же года он ускоренным курсом окончил пехотное училище. С ноября 1941 года — на фронтах Великой Отечественной войны . Воевал на Западном, Сталинградском и Центральном фронтах. В боях пять раз был ранен.

К июлю 1943 года старший лейтенант Гаврилин командовал ротой 212-го гвардейского стрелкового полка 75-й гвардейской стрелковой дивизии 60-й армии. 6 июля 1943 года он умело организовал наступление вверенного ему подразделения, сумев отбросить противника и захватить его рубежи. Шесть раз немецкая пехота при поддержке танков пыталась контратаковать, стремясь отбить рубеж, но рота все их отбила. В тот день противник потерял до 140 солдат и офицеров противника. За это Гаврилин был представлен к своей первой награде — ордену Красной Звезды.

К осени 1943 года Гаврилин уже командовал 2-м стрелковым батальоном того же полка. Отличился во время битвы за Днепр . При подходе к Днепру бойцы батальона заметили немецкий пароход, движущийся по реке. Гаврилин отрядил на штурм десант из 30 человек во главе с замполитом батальона, а сам организовал обстрел парохода. В результате этой смелой операции пароход был захвачен без потерь. 29 сентября 1943 года батальон первым в полку переправился через новое русло Днепра, а затем вброд перешло старое русло, неся на себе всё вооружение и боеприпасы. Ворвавшись в боевые порядки противника и вступив в жестокую рукопашную схватку, он захватил рубежи и закрепился на них. В том бою противник потерял 5 офицеров и более 700 солдат, 5 солдат противника были взяты в плен. Действия Гаврилина и его батальона, несколько дней державших оборону на плацдарме, в значительной степени способствовали успеху всего полка. 7 октября 1943 года командир 212-го гвардейского стрелкового полка М. С. Борисов, сам удостоенный за те же бои звания Героя Советского Союза , представил гвардии старшего лейтенанта Николая Гаврилина к званию Героя.

В мае 1944 года Гаврилин в звании гвардии капитана был уволен в запас по ранению. Впоследствии получил звание гвардии майора запаса. Вернувшись в Алтайский край, он работал заместителем директора зерносовхоза. Переехав в город Алейск Алтайского края, Гаврилин находился на партийных должностях, был заведующим сначала отделом пропаганды, затем организационным отделом Алейского райкома КПСС. Впоследствии перешёл на работу в систему ДОСААФ, был начальником автомотоклуба, председателем Алейского райкома ДОСААФ. Умер 29 сентября 1979 года, похоронен на городском кладбище Алейска.