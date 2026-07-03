ГАВРИЛЕНКО ЛЕОНТИЙ ИЛЬИЧ

Леонтий Ильич Гавриленко родился 25 июля 1923 года в городе Енакиево (ныне — Донецкая область Украины) в рабочей семье. По национальности украинец.

Отец — Гавриленко Илья Иванович (?-1941), участник Гражданской войны, работник Енакиевского металлургического завода. Мать — Гавриленко Степанида Леонтьевна, в 1945 году проживала в городе Липецке. Сестра — Гавриленко Мария Ильинична, работница Енакиевского металлургического завода.

В восьмилетнем возрасте Гавриленко поступил в начальную школу. Проучившись в ней четыре года, уехал в город Армавир, работал подносчиком на железнодорожной станции. Два годы спустя вернувшись в Енакиево, Гавриленко окончил неполную среднюю школу. С 1936 года работал на Енакиевском спиртзаводе, без отрыва от производства окончил девять классов школы и Енакиевский аэроклуб.

В мае 1939 года Гавриленко был призван на службу в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию Енакиевским районным военным комиссариатом Сталинской области Украинской ССР. В июне 1940 года он окончил Ворошиловградскую военную авиационную школу пилотов, после чего служил лётчиком в 121-м скоростном бомбардировочном авиационном полку. В этой должности он встретил начало Великой Отечественной войны.

С июня 1941 года — на фронтах Великой Отечественной войны . В октябре-декабре 1941 года служил в 9-м запасном авиационном полку, дислоцированном в Казани. Вернувшись на фронт, до сентября 1942 года он воевал лётчиком в 117-й отдельной разведывательной авиационной эскадрилье Ленинградского фронта . В сентябре-декабре 1942 года служил в 5-м запасном авиационном полку, дислоцировавшемся в Куйбышеве (ныне — Самара). После возвращения на фронт он в течение четырёх месяцев служил лётчиком 766-го штурмового авиационного полка.

С апреля (по другим данным, с июля) 1943 года Гавриленко служил старшим лётчиком в 241-м штурмовом авиационном полку. Летал на самолётах «По-2», «Р-5», «СБ», «ББ-22», «Ил-2». Совершал боевые вылеты на штурмовку скоплений боевой техники и живой силы противника, нанося ему большие потери. В большинстве случаев на боевые задания ходил замыкающим во второй группе с задачей уничтожать зенитные точки. В июле-сентябре 1943 года Гавриленко совершил 51 боевой вылет, уничтожив до 200 солдат и офицеров, 76 автомашин с войсками и грузами, 11 танков, 9 зенитных точек, 1 железнодорожный эшелон, 2 склада, создал 20 сильных очагов пожаров. Ряд вылетов совершал в плохих метеоусловиях, в тёмное время суток. 5 июля 1943 года во время воздушного налёта на аэродром Микояновка он принял воздушный бой с истребителем «Me-109». После боя оказалось, что у самолёта Гавриленко пробит масляный радиатор и возникло возгорание. Лётчику скольжением удалось сорвать пламя и довести самолёт до линии фронта, после чего сесть в районе Титовка-Луговое.

С октября 1943 года Гавриленко служил старшим лётчиком, затем командиром звена в 617-м штурмовом авиационном полку, преобразованном в феврале 1944 года в 167-й гвардейский. Участвовал в боях под Белгородом, Ахтыркой, Киевом, Житомиром, Львовом, Яссами, Белградом. Много раз его самолёт пробивали вражескими снарядами, подбивали управление, но лётчик неизменно дотягивал до линии фронта. К началу 1945 года Гавриленко совершил 157 боевых вылетов на штурмовку, бомбардировку и воздушную разведку, уничтожив в общей сложности: 12 танков, до 30 автомашин с боеприпасами и живой силой, 3 батареи зенитной артиллерии, до 10 артиллерийских орудий, 3 склада, до 25 вагонов с живой силой и грузами, до 6 цистерн с горючим, до 30 повозок с военными грузами, 1 мост, сотни солдат и офицеров противника, создав 9 больших взрывов. 2 января 1945 года командир 167-го гвардейского штурмового авиационного полка гвардии майор И. И. Василин представил Гавриленко к званию Героя Советского Союза .

В марте 1946 года в звании гвардии старшего лейтенанта Гавриленко был уволен в запас. Вернулся в Енакиево. Умер 8 ноября 1957 года после тяжёлой продолжительной болезни. Похоронен на кладбище «Красный городок» в Енакиево.