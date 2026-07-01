ГАВРИЛА СТАРЫЙ

ГАВРИЛА СТАРЫЙ - новгородский иконописец XVI века.

Упоминается в одной из ранних редакций Жития святейшего Филиппа (Колычева) в связи с созданием для Преображенского собора (освящен в 1566 году) Соловецкого монастыря икон деисусного и местного рядов: «...доброписцы иконные были у него Великого Новограда Гаврило Старой да Илья, да Крас». Монастырская опись 1570 года позволяет реконструировать облик соборного иконостаса , устроенного попечением игумен Филиппа: 4-ярусный иконостас, в местном ряду которого находилось 16 икон, в деисусном - 19, в праздничном - 22; почти все иконы были в серебряных, золоченых окладах или писаны на золотых фонах. Иконы в связи с обновлением иконостаса в XVIII-XIX веках перемещались в другие храмы и часовни монастыря; после закрытия монастыря (1921 год) его святыни поступили в музеи страны (ГММК, АИХМ, ГИМ, ГРМ).

Активность новгородских мастеров, приглашаемых для выполнения иконописных работ в монастыре в период вплоть до конца XVI века, прослеживается по приходо-расходным книгам последней трети XVI века и связана как с исторически сложившимися связями Соловков и Новгорода, так и с признанием высокого художественного уровня новгородской иконописи. Однако с усилением с конца XV века на культурную жизнь этого региона московского влияния вычленить с достаточной определенностью новгородские работы, в том числе упомянутого заказа, сложно. Предположительно к ним можно отнести 2-ю икону из местного ряда «Преподобные Зосима и Савватий Соловецкие с житием» (55 клейм; между 1538 и 1549 годами, ГИМ).

Возможно, Гаврилой Старым в 1594 году были исполнены для собора Святой Софии в Новгороде 25 икон-пядниц с образом святого Никиты.

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