ГАВРИИЛ ПЕТРОВ
ГАВРИИЛ ПЕТРОВ - митрополит Новгородский и Санкт-Петербургский, учёный-богослов, церковный историк и филолог, почетный член Петербургской Академии Наук (1776 год), академик Петербургской АН (1783 год).
Родился в семье священника. В 1753 году окончил Славяно-греко-латинскую академию в Москве; работал в Синодальной типографии. В июне 1758 года принял монашеский постриг; в июле 1758 года назначен ректором Троицкой духовной семинарии (ДС), затем наместником Троице-Сергиевой лавры. С августа 1761 года ректор Славяно-греко-латинской академии и архимандрит Заиконоспасского монастыря в Москве. В декабре 1763 года хиротонисан во епископа Тверского. Состоял членом Комиссий: по составлению новых законов (1765 год), по подготовке училищной реформы (1766 год), по составлению нового Уложения (1768 год). С сентября 1769 года член Святейшего Синода. С сентября 1770 года архиепископ Санкт-Петербургский и Ревельский и священноархимандрит Александро-Невского монастыря; с января 1775 года архиепскоп Новгородский и первенствующий член Синода; с сентября 1783 года митрополит Новгородский, Санкт-Петербургский и Олонецкий. Оказал большое влияние на церковную политику Екатерины II. Содействовал учреждению единоверия, заботился о духовном просвещении и миссионерском деле; упорядочил управление столичным духовенством (1771 год). С 1774 года возглавил строительство Александро-Невского монастыря, возведённого по его ходатайству в степень лавры (1797 год). Заложил (1778 год) и освятил (1790 год) Троицкий собор Александро-Невского монастыря. В результате его усилий духовенство было освобождено от телесных наказаний (1796 год) и выделено в привилегированное сословие; Петербургская ДС преобразована в академию (1797 год). Гавриил содействовал вступлению Павла I на императорский престол, но вскоре оказался в опале. В декабре 1800 года по прошению уволен на покой.
Гавриил - автор многих опубликованных богословских трудов, инициатор издания сборника аскетических творений «Филокалии» - «Добротолюбие» (1793 год). Способствовал изданию творений святого Иоанна Златоуста, святого Иоанна Лествичника, епископа Тихона Задонского, митрополита Платона (Левшина). Первым из лиц духовного сана награждён орденом Святого Андрея Первозванного (1796 год) и орденом Святого Александра Невского (1797 год).
Сочинения:
Краткое христианское нравоучение. СПб., 1769;
Собрание поучений на воскресные и праздничные дни. СПб., 1775;
Краткие поучения на каждый день года. М., 1781;
О служении и чиноположениях православной Греко-Российской Церкви. СПб., 1792;
Толкования на Соборные апостольские послания (кроме 1-го Петрова). М., 1794.