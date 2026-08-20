ГАВРИИЛ

ГАВРИИЛ - монах из Нямецкого монастыря, книгописец, каллиграф и оформитель рукописей, создатель славяно-молдавской каллиграфической школы.

Основным источником сведений о его жизни и творчестве служат краткие выходные записи в переписанных им книгах: писец сообщает имя (иногда с указанием монашеского сана) и, как правило, дату. Из 3 источников - Помянника молдавского монастыря Бистрица и выходных записей Гавриила в Бодлианском Евангелии 1429 года и в Евангелии 1436 года - известны монашеское имя Паисий и прозвище его отца Урик. Национальная принадлежность Гавриила и его мирское имя неизвестны; не исключено, что он происходил из болгарских эмигрантов, осевших в Молдавском княжестве после турецкого завоевания их родной страны, на тесную связь с ними указывают его книгописная выучка и орфографические нормы.

В начале XX века А.И. Яцимирский выдвинул гипотезу, согласно которой Гавриил - схимническое имя митрополита Киевского и Литовского Григория Цамблака, якобы не умершего в 1419 году в Киеве, а оставившего митрополичью кафедру и удалившегося в Молдавию, где он занялся активной книгописной деятельностью и распространением литературного наследия тырновской книжной школы. Эта версия не получила признания в историко-филологической науке, а с обнаружением рукописи, подписанной Гавриилом в 1412-1413 годы, еще до поставления Цамблака на кафедру, ее несостоятельность стала очевидной.

Книгописанием Гавриил занимался, вероятнее всего, в Вознесенском Нямецком монастыре (современная Румыния, жудец Нямц), где он, возможно, и принял постриг. На связь Гавриила с монастырем указывает то обстоятельство, что большинство переписанных им рукописей либо до настоящего времени находятся в библиотеке этой обители (ныне в собрании БАН Румынии в Бухаресте), либо хранились там до середины XIX века; кроме того, в монастыре им написана единственная книга, имеющая указание на место создания, - Бодлианское Евангелие 1429 года.

На сегодняшний день известно около 20 рукописей, составленных и переписанных Гавриилом (сведения о них собраны в работах Яцимирского, Й.Р. Мирчи, Д.П. Богдана, А.Д. Паскаля и К. Ивановой-Константиновой), большинство из них подписные, с датой создания, некоторые вполне надежно атрибутированы ему по почерку; новые атрибуции не исключены и в будущем. Старшая из известных в настоящее время рукописей Гавриила - 16 Слов Григория Богослова - датируется 1412-1413 годами; младшая - 1451 года. Гавриил владел несколькими типами почерков (литургический и обиходный полууставы, курсивное «александрийское» («попгерасимово») письмо) и работал в широком тематическом диапазоне. Он переписывал роскошные обиходные и литургические рукописи, его каллиграфическим шедевром является пергаменное Бодлианское Евангелие 1429 года с параллельными церковнославными и греческими текстами, в котором он по заказу молдавского господаря Александра Доброго и его жены Марины переписал славную часть. В качестве писчего материала Гавриил предпочитал бумагу, только 3 из его книг (Евангелие 1429 года, Евангелие 1436 года и Псалтирь 1436 года) выполнены на пергамене. Не решен окончательно вопрос, был ли Гавриил иллюминатором переписываемых им рукописей. Он, несомненно, владел мастерством письма заголовков, исполнения простых киноварных инициалов и навыками златописца, выполнял фигурные завершения текста, но едва ли выступал в качестве исполнителя заставок в роскошных кодексах - для этого в скрипториях существовали специальные мастера; атрибуция ему миниатюр Бодлианского Евангелия в работах румынских исследователей неубедительна; вероятнее всего, это работа греческого мастера.

Книгописная деятельность Гавриила во многих отношениях представляет связующее звено между традицией тырновской Болгарии и книжной культурой Молдавского княжества XV-XVI веков Четьи рукописи Гавриила представляют своеобразную библиотеку тырновских сочинений (патриарха Болгарского Евфимия, митрополита Киевского Григория Цамблака) и переводов XIV века, при этом выполненные им списки ряда произведений (Житие Варвара Мироточца и стихи ему в сборнике 1441 года, Житие Иоанна Нового Сучавского в списке 1-й трети XV века, Похвальное слово Михаила Вальсамона мученикам Антонию, Евстафию и Иоанну Виленским в сборнике 1439 года) являются самыми старшими в рукописной традиции. Правописная и акцентная системы (подробно проанализированные Яцимирским в монографии о Григории Цамблаке) следуют нормам, выработанным на Афоне и в Тырнове в 3-й четверти XIV века. Все типы почерков, которыми он пользовался на письме, представляют продолжение и развитие тырновских образцов середины - 2-й половины XIV века. Художественное оформление рукописей Гавриила восходит к одному из вариантов (монастырскому) болгарской книжной иллюминации XIV века.

В истории славянского книгописания в Молдавском княжестве в XV-XVI века Гавриил является знаковой фигурой, выступая во всех отношениях как зачинатель местной книжной традиции; известен лишь современный ему молдавский книгописец «поп Дамиан», отождествляемый с соименным настоятелем Нямецкого мон-ря, переписавший в 1412-1413 годы Лествицу Иоанна Синайского, сохранившуюся под одним переплетом со старшей рукописью Гавриила. В переписанных Гавриилом рукописях представлена большая часть позднейшего репертуара славяно-молдавской книжности. Некоторые переписанные (и, вероятно, составленные) им сборники в XVI веке копировались целиком (например, сборник 1413 года в рукописи Библиотеки Священного Синода Румынской Православной Церкви (Бухарест)). Внешний вид молдавской рукописной книги XV-XVII веков (типы письма, в частности характерный «молдавский» литургический полуустав, заголовки, орнаментальный стиль и иерархия иллюминации) в полной мере представлен уже в рукописях Гавриила и впоследствии скорее консервируется, чем развивается. То же наблюдается и в сфере орфографии и акцентуации.

Непосредственными учениками и продолжателями традиций Гавриила были книгописцы, работавшие в 3-й четверти XV века в монастыре Путна, - монахи Кассиан и Трифон. Начиная с последней четверти XV века почерки, правописание и оформление кодексов книгописной школы Гавриила и его ближайших преемников оказывали воздействие на почерки, правописание и оформление украинско-белорусской рукописной и старопечатной книги, в частности на продукцию краковской кириллической типографии Ш. Фиоля.

Дополнительная литература:

Bogdan D.P. Paleografia romano-slava: Tratat şi album. Bucur., 1978. P. 28, 64, 66-67, 72, 75, 92, 104-106, 109, 170, 179, 182, 189, 213-215, 220, 233, 246-249, 251-253, 256, 282, 300, 305, 311, 315-316, 318, 321-322, 334, 336;

Бойчева П. Традициите на Търновска кн. школа и делото на Гаврил Урик // Търновска кн. школа. София, 1980. Кн. 2. С. 17-80;

Ulea S. Gavril Uric: Studiu paleografic // Studii şi cercetări de istoria artei. Ser. artă plastică. Bucur., 1981. Vol. 28. P. 35-62;

Михаила Г. Рукописи Гавриила Урика Нямецкого и их лит. значение // Там же. С. 81-88;

Паскаль А.Д. Автограф молдав. книжника XV в. из ЦГАДА // СА. 1988. № 5. С. 88-89;

Паскаль А.Д. Итоги и задачи изучения рукописей Гавриила Урика как ранних источников по истории слав.-молдав. книжности XV в. // Исследования по истории СССР доокт. периода. М., 1989. С. 4-32;

Паскаль А.Д. Источники по истории слав.-молдав. книжности XIV-XVI вв.: (По мат-лам хранилищ Москвы и Ленинграда): АКД. М., 1991. С. 52-53;

Паскаль А.Д. Новые данные о кн. деятельности Гавриила Урика Нямецкого // Търновска кн. школа. Вел. Търново, 1994. Т. 5. С. 409-414; СтБЛ. С. 100.

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