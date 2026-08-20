ГАВРЕНЕВ ИВАН АФАНАСЬЕВИЧ
ГАВРЕНЕВ ИВАН АФАНАСЬЕВИЧ - русский государственный деятель, окольничий (с 1654 года).
Дворянин. В 1630 году начал приказную службу, сразу получив чин думного дьяка. Возглавлял Разрядный приказ (1630-1661 годы). С 1630-х годов участвовал в переговорах с иностранными послами (А. Олеарий называл Гавренева «подканцлером»). В 1639-1641 годы возглавлял также Печатный приказ, в 1648 годы с боярином И. Д. Милославским заседал в Сыскном приказе. Участвовал в деятельности Земского собора 1649 года, вместе с другими думными дьяками скрепил (заверил) официальный текст Соборного уложения 1649 года.
Думный дворянин (с 1650 года). В русско-польскую войну 1654-1667 годов сопровождал царя Алексея Михайловича во время походов под Смоленск и в Белоруссию. Карьере Гавренева, очевидно, способствовало его родство с представителями русской знати - был женат на Евфимии Васильевне, урожденной княжне Волконской, а его дочь Мария была замужем за боярином В. Б. Шереметевым. Обладал огромным по тем временам состоянием - ещё по переписи 1646 года в его вотчинах и поместьях числилось больше крестьянских дворов, чем у многих бояр. Осенью 1661 года, незадолго до смерти, подал челобитную об отставке.