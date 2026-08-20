ГАВРЕНЕВ ИВАН АФАНАСЬЕВИЧ

ГАВРЕНЕВ ИВАН АФАНАСЬЕВИЧ - русский государственный дея­тель, околь­ни­чий (с 1654 года).

Дво­ря­нин. В 1630 году на­чал при­каз­ную служ­бу, сра­зу по­лу­чив чин дум­но­го дья­ка. Воз­глав­лял Раз­ряд­ный при­каз (1630-1661 годы). С 1630-х годов уча­ст­во­вал в пе­ре­го­во­рах с иностранными по­сла­ми (А. Оле­а­рий на­зы­вал Гавренева «под­канц­ле­ром»). В 1639-1641 годы воз­глав­лял так­же Пе­чат­ный при­ка з, в 1648 годы с боя­ри­ном И. Д. Ми­ло­слав­ским за­се­дал в Сы­ск­ном при­ка­зе. Уча­ст­во­вал в дея­тель­но­сти Зем­ско­го со­бо­ра 1649 года, вме­сте с другими дум­ны­ми дья­ка­ми скре­пил (за­ве­рил) официальный текст Со­бор­но­го уло­же­ния 1649 года.

Дум­ный дво­ря­нин (с 1650 года). В русско-польскую вой­ну 1654-1667 годов со­про­во­ж­дал ца­ря Алек­сея Ми­хай­ло­ви­ча во вре­мя по­хо­дов под Смо­ленск и в Бе­ло­рус­сию. Карь­е­ре Гавренева, оче­вид­но, спо­соб­ст­во­ва­ло его род­ст­во с пред­ста­ви­те­ля­ми русской зна­ти - был же­нат на Ев­фи­мии Ва­силь­ев­не, урожденной княж­не Вол­кон­ской, а его дочь Ма­рия бы­ла за­му­жем за боя­ри­ном В. Б. Ше­ре­ме­те­вым. Об­ла­дал ог­ром­ным по тем вре­ме­нам со­стоя­ни­ем - ещё по пе­ре­пи­си 1646 года в его вот­чи­нах и по­ме­сть­ях чис­ли­лось боль­ше кре­сть­ян­ских дво­ров, чем у многих бо­яр. Осе­нью 1661 года, не­за­дол­го до смер­ти, по­дал че­ло­бит­ную об от­став­ке.

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