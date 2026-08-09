ГАВРА
ГАВРА - археологический памятник (телль) в 20 км к северу от города Мосул (Ирак).
Эталонный многослойный памятник для культур Северной Месопотамии (площадь около 5 га, высота 18 м, 20 строительных слоёв середины V - середины II тысячелетия до нашей эры). Впервые описан О. Г. Лейардом в 1853 году. Раскопки американской экспедиции под руководством Э. А. Шпейзера, его учеников и сотрудников в 1927, 1931-1938 годы. В слое XX века (середина V тысячелетия до нашего эры) представлена посуда культуры Халаф. В слоях XIX-XII (2-я половина V - начало IV тысячелетия) прослежено развитие северного варианта культуры Убейд, продолжающей халафские традиции. В XIX слое - прямоугольный дом площадью около 190 м2, с XVII - круглые толосы, в XV-XIV - дома с внутренним двором, по длинным сторонам которого группируются небольшие помещения; отдельно располагались зернохранилища и хлебные печи. В слое XIII бо́льшая часть Гавра была занята культовым акрополем: вокруг центральной площади - 3 храма, стены со ступенчатыми, часто сдвоенными, пилястрами, образующими систему ниш, в том числе с росписью (аналоги известны в Южной Месопотамии). В слое XII - следы большого пожара. Слои XI-VIII (середина - конец IV тысячелетия) относятся к периоду Урук. «Круглый дом» (диаметр сваи 18 м), дома, храмы (прямоугольные, с входом через открытый портик, по сторонам которого выступали торцы боковых камер), погребения в прямоугольных гробницах из сырцового кирпича или камня (украшения из золота, слоновой кости и др.). Слои VII-IV относятся к «раннединастическому» периоду. В начале III тысячелетия (VI слой) поселение в Гавре стало торговым и ремесленным центром (бронзовые изделия, каменные литейные формы, многочисленные плоские и цилиндрические печати, их оттиски, разнообразные каменные подвески-амулеты и др.). Слои III-I (XVII-XIV века до нашей эры) относятся к эпохе хурритов.