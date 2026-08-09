ГАВРА

ГАВРА - ар­хео­ло­гический па­мят­ник (телль) в 20 км к се­ве­ру от города Мо­сул (Ирак).

Эта­лон­ный мно­гослойный па­мят­ник для куль­тур Северной Ме­со­по­та­мии (площадь около 5 га, высота 18 м, 20 строи­тель­ных сло­ёв середины V - середины II тысячелетия до нашей эры). Впер­вые опи­сан О. Г. Лей­ар­дом в 1853 году. Рас­коп­ки американской экс­пе­ди­ции под руководством Э. А. Шпей­зе­ра, его уче­ни­ков и со­труд­ни­ков в 1927, 1931-1938 годы. В слое XX века (середина V тысячелетия до нашего эры) пред­став­ле­на по­су­да куль­ту­ры Ха­лаф. В сло­ях XIX-XII (2-я половина V - начало IV тысячелетия) про­сле­жено раз­ви­тие северного ва­ри­ан­та куль­ту­ры Убейд, про­дол­жаю­щей ха­лаф­ские тра­ди­ции. В XIX слое - пря­моуголь­ный дом пло­ща­дью около 190 м2, с XVII - круг­лые то­ло­сы, в XV-XIV - до­ма с внутренним дво­ром, по длин­ным сто­ро­нам ко­то­ро­го груп­пи­ру­ют­ся не­боль­шие по­ме­ще­ния; от­дель­но рас­по­ла­га­лись зер­но­хра­ни­ли­ща и хлеб­ные пе­чи. В слое XIII бо́ль­шая часть Гавра бы­ла за­ня­та куль­то­вым ак­ро­по­лем: во­круг центральной пло­ща­ди - 3 хра­ма, сте­ны со сту­пен­ча­ты­ми, час­то сдво­ен­ны­ми, пи­ля­ст­ра­ми, об­ра­зую­щи­ми сис­те­му ниш, в том числе с рос­пи­сью (ана­ло­ги из­вест­ны в Южной Ме­со­по­та­мии). В слое XII - сле­ды боль­шо­го по­жа­ра. Слои XI-VIII (середина - ко­нец IV тысячелетия) от­но­сят­ся к пе­рио­ду Урук. «Круг­лый дом» (диа­метр сваи 18 м), до­ма, хра­мы (пря­мо­уголь­ные, с вхо­дом че­рез от­кры­тый пор­тик, по сто­ро­нам ко­то­ро­го вы­сту­па­ли тор­цы бо­ко­вых ка­мер), по­гре­бе­ния в пря­мо­уголь­ных гроб­ни­цах из сыр­цо­во­го кир­пи­ча или кам­ня (ук­ра­ше­ния из зо­ло­та, сло­но­вой кос­ти и др.). Слои VII-IV от­но­сят­ся к «ран­не­ди­на­с­ти­че­ско­му» пе­рио­ду. В начале III тысячелетия (VI слой) по­се­ле­ние в Гавре ста­ло тор­го­вым и ре­мес­лен­ным цен­тром (брон­зо­вые из­де­лия, ка­мен­ные ли­тей­ные фор­мы, мно­го­численные пло­ские и ци­лин­д­рические пе­ча­ти, их от­тис­ки, раз­но­об­раз­ные ка­мен­ные под­вес­ки-аму­ле­ты и др.). Слои III-I (XVII-XIV века до нашей эры) от­но­сят­ся к эпо­хе хур­ри­тов.

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