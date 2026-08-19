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ГАВОТ
ГАВОТ (Франц. gavotte, от прованс. gavoto; буквально - танец гавотов, жителей исторической области Овернь) - старинный французский народный танец.
Музыкальный размер: 4/4 или 2/2, темп умеренный. В XVII веке Гавот стал придворным танцем, приобрёл грациозный характер, в 1-й половине XIX века вышел из моды (сохраняется в провинции, особенно в Бретани). Ж. Б. Люлли ввёл Гавот в сценические произведения.
Типичная форма в XVIII веке - трёхчастная да капо, иногда с мюзетом в качестве средней части. Гавот - составная часть танцевальной инструментальной сюиты (у И. С. Баха, Г. Ф. Генделя и др.), встречается у композиторов XIX-XX веков в качестве стилизации.
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