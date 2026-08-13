ГАВЛИЧЕК-БОРОВСКИЙ КАРЕЛ
ГАВЛИЧЕК-БОРОВСКИЙ КАРЕЛ (псевдоним Гавел Боровский)- чешский политический деятель, поэт, публицист.
Из семьи торговца. В 1838-1840 годы учился в Карловом университете в Праге, затем - в Духовной семинарии, из которой в 1841 году был исключён за вольнодумство. В 1843-1844 годы жил в Москве, был учителем в семье С. П. Шевырёва. Возвратившись в Чехию, занимался политической деятельностью (член национально-либеральной партии) и журналистикой. В 1846-1848 годы редактировал газету «Pražske noviny» и журнал «Česka včela», где опубликовал ряд статей, в которых сформулировал идею австрославизма. Выступал со статьями в защиту освободительной борьбы ирландского народа.
На начальном этапе Революции 1848-1849 годов в Австрии Гавличек-Боровский основал политическую газету «Národní noviny», на страницах которой выступал с требованием конституционных реформ и защищал принцип национального равноправия народов Австрийской империи. В 1848 году избран в чешский сейм и австрийский парламент. После наступления реакции резко выступил против установившегося в стране режима, за что в апреле 1849 года был предан суду.
После запрещения (январь 1850 года) газеты «Národní noviny» и её сатирического приложения «Šotek» издавал (до 1851 гоа) в Кутна-Горе газету «Slovan», в которой продолжал критику правительства. 16.12.1851 года арестован и сослан в Бриксен (Тироль); в апреле 1855 года смертельно больному Гавличеку было разрешено вернуться в Прагу.
Автор цикла очерков «Картины из России» («Obrazy z Rus»; журнальный вариант 1843-1846 годы, отдельное издание - 1886 год), сборника антиклерикальных памфлетов «Кутногорские послания» («Epištoly kutnohorské », 1851 год); антимонархических cатирических поэм: «Тирольские элегии» («Tyrolské elegie», 1852 год, опубликованы в 1861 году), «Король Лавра» («Král Lávra», 1854 год, опубликовано в 1870 году), «Крещение святого Владимира» («Křest svatého Vladimíra», 1848-1854 годы, не окончена; опубликовыно в 1876 году) и др.
Сочинения:
Politické spisy. Praha, 1900–1903. Dl 1–3;
Падение Перуна. Прага, 1900;
Сатира и статьи. М., 1950;
Избранное. М., 1957;
Тирольские элегии. М., 1963.