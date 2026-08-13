ГАВЛИЧЕК-БОРОВСКИЙ КАРЕЛ

ГАВЛИЧЕК-БОРОВСКИЙ КАРЕЛ (псевдоним Га­вел Бо­ров­ский)- чешский политический деятель, поэт, публицист .

Из се­мьи тор­гов­ца. В 1838-1840 годы учил­ся в Кар­ло­вом университете в Пра­ге, за­тем - в Ду­хов­ной се­ми­на­рии , из ко­торой в 1841 году был ис­клю­чён за воль­но­думст­во. В 1843-1844 годы жил в Мо­ск­ве, был учи­те­лем в се­мье С. П. Ше­вы­рё­ва. Воз­вра­тив­шись в Че­хию, за­ни­мал­ся по­ли­тической дея­тель­но­стью (член на­цио­наль­но-ли­бе­раль­ной пар­тии) и жур­на­ли­стикой. В 1846-1848 годы ре­дак­ти­ро­вал газету «Praž­ske no­viny» и журнал «Česka včela», где опуб­ли­ко­вал ряд ста­тей, в ко­то­рых сфор­му­ли­ро­вал идею ав­ст­ро­сла­виз­ма . Вы­сту­пал со стать­я­ми в за­щи­ту ос­во­бо­дительной борь­бы ирландского на­ро­да.

На на­чаль­ном эта­пе Ре­во­лю­ции 1848-1849 годов в Ав­ст­рии Гавличек-Боровский ос­но­вал по­ли­тическую газету «Národní noviny», на стра­ни­цах ко­то­рой вы­сту­пал с тре­бо­ва­ни­ем кон­сти­туционных ре­форм и за­щи­щал прин­цип национального рав­но­пра­вия на­ро­дов Австрийской им­пе­рии. В 1848 году из­бран в чешский сейм и австрийский пар­ла­мент. По­сле на­сту­п­ле­ния ре­ак­ции рез­ко вы­сту­пил про­тив ус­та­но­вив­ше­го­ся в стра­не ре­жи­ма, за что в апреле 1849 года был пре­дан су­ду.

По­сле за­пре­ще­ния (январь 1850 года) газеты «Národní noviny» и её са­ти­рического при­ло­же­ния «Šotek» из­да­вал (до 1851 гоа) в Кут­на-Го­ре газету «Slovan», в ко­то­рой про­дол­жал кри­ти­ку пра­ви­тель­ст­ва. 16.12.1851 года аре­сто­ван и со­слан в Брик­сен (Ти­роль); в апреле 1855 года смер­тель­но боль­но­му Гавличеку бы­ло раз­ре­ше­но вер­нуть­ся в Пра­гу.

Ав­тор цик­ла очер­ков «Кар­ти­ны из Рос­сии» («Obrazy z Rus»; жур­наль­ный ва­ри­ант 1843-1846 годы, отдельное издание - 1886 год), сбор­ни­ка ан­ти­кле­ри­каль­ных пам­фле­тов «Кут­но­гор­ские по­сла­ния» («Epištoly kut­no­hor­ské », 1851 год); ан­ти­мо­нар­хических cа­ти­рических по­эм: «Ти­роль­ские эле­гии» («Ty­rolské ele­gie», 1852 год, опубликованы в 1861 году), «Ко­роль Лав­ра» («Král Lávra», 1854 год, опубликовано в 1870 году), «Кре­ще­ние свя­то­го Вла­ди­ми­ра» («Křest svatého Vladimíra», 1848-1854 годы, не окон­че­на; опубликовыно в 1876 году) и др.

Сочинения:

Politické spisy. Praha, 1900–1903. Dl 1–3;

Па­де­ние Пе­ру­на. Пра­га, 1900;

Са­ти­ра и ста­тьи. М., 1950;

Из­бран­ное. М., 1957;

Ти­роль­ские эле­гии. М., 1963.

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