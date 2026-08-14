Гавличек-Боровский (Havliček Borovský), Карел (31.10.1821, Гавличкув Брод ‒ 29.07.1856, Прага)

Га́вличек-Бо́ровский (Havliček Borovský), Карел (31.10.1821, Гавличкув Брод — 29.07.1856, Прага) — чеш­ский писатель, публицист, политический деятель. Из семьи мелкого торговца. Изучал философию в Пражском университете. Идеи о родстве славянских народов и интерес к России привели его в Москву, где в 1843—1844 он был воспитателем детей професора С. П. Шевырева. После возвращения в Чехию редактировал газеты «Česka včela» и «Pražske noviný». Был близок Ф. Палацкому, разделял идеи австрославизма. Во время революции 1848 основал и редактировал газету «Národní noviný», ставшую очень популярной. В 1848 был избран депутатом австрийского рейхсрата и чешского сейма. Один из организаторов Славянского съезда в Праге. Выступал за равноправие всех народов империи, за конституционные реформы. После подавления революции подвергался преследованиям, его газета была запрещена. В 1851 был арестован и сослан в Тироль. Незадолго до смерти получил разрешение вернуться в Чехию.

Соч.: Сатира и статьи / Пер. с чеш. М., 1950.

Лит.: Řiha O. Karel Havliček Borovský. Brno. 1950; Morava G. J. Der k. k. Dissident Karel Havlicek. 1821—1856. Wien. 1985. Е. В. Котова.