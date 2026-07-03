Гавгамелы

Гавгаме́лы — поселение между г. Эрбиль и селением Тель-Гомель (совр. Ирак), близ которого произошло третье и реша-юще сражение между Александром Македонским и персидским царем Дарием III (1 октября 331 до н. э.,), завершившее про-тивостояние между ними и ознаменовавшее конец державы Ахеменидов. Сражение состоялось в ходе продвижения войск Александра вглубь Персидской империи. После двух успешных битв при Гранике и Иссе (334) и неудачных переговоров Александр искал возможность нанести решающий удар по армии Дария. В 331 он перешел Евфрат и Тигр и по «царской дороге» вышел к городу Арбеллы, где раскинулся лагерь Дария. Александр располагал меньшим войском, чем Дарий, од-нако тактический маневр конницы и слухи о гибели Дария, посеявшие панику в персидском войске, решили исход битвы в пользу македонян. В результате сражения персидская армия была полностью разгромлена (почти две трети воинов были убиты или попали в плен, был захвачен обоз). Дарий III бежал в восточные сатрапии, где вскоре был убит, а Александр без препятствий занял Вавилон и впоследствии продолжил поход на Восток. С. В. Смирнов.