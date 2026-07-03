Гавел (чеш. Havel), Вацлав (05.10.1936, Прага ‒ 18.12.2011, Градачек, Краловеградецкий край)

Га́вел (чеш. Havel), Вацлав (05.10.1936, Прага — 18.12.2011, Градачек, Краловеградецкий край ) — чешский литератор, правозащитник и государственный деятель, президент Чехословакии (1989—1992) и Чехии (1993—2003). Родился в семье предпринимателя. С 1955 работал как критик и драматург. В 1963 был поставлен первый спектакль по пьесе Г. «Праздник в саду». Получил известность за рубежом. В 1966 заочно окончил театральный факультет Пражской академии искусств. С 1965 — член редакции журнала «Тварж» («Лицо»). Автор пьес «Ауди­енция», «Уход», «Праздник в саду», «Уведомление». После подавления Пражской весны стал активно участвовать в борьбе за демократию. В 1975 обратился с критическим «Открытым письмом Густаву Гусаку». Один из авторов диссидентской «Хартии 77». В 1977—1978, 1979—1983 — в за-ключении, затем под домашним арестом. Выступал за «антиполитическую политику» как «практическую мораль» и путь достижения «осмысленной жизни». В ходе Восточноевропейских революций 1989 стал одним из организаторов оппозици-онного «Гражданского форума». Объявил ложью утверждения о том, что он «враг социализма» и хочет «реставрировать социализм». 29 декабря 1989 Федеральное собрание единогласно избрало его президентом Чехословакии. Провел широ-кую амнистию. 5 июля 1990 переизбран свободно избранным Федеральным собранием на новый срок. При нем были начаты радикальные рыночные реформы, Чехословакия вышла из Совета экономической взаимопомощи, Организации Варшавского договора, были выведены советские войска. После распада Чехословакии 2 февраля 1993 избран президентом Чехии. В 2013 учреждена международная премия Вацлава Г. «За гражданское мужество и выдающиеся достижения в об-ласти прав человека».

Соч: Трудно сосредоточиться. М., 1990; Заочный допрос. М., 1991; Сила бессильных. Минск, 1991.

Лит.: Революции 1989 года в странах Центральной (Восточной) Европы. Взгляд через десятилетие. М., 2001; Становление рыночной экономики в странах Восточной Европы. М., 1994; Центрально-восточная Европа во второй половине ХХ века. Т. 2—3. М., 2002. А. В. Шубин.