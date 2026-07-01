ГАВАЙЦЫ

ГАВАЙЦЫ (Са­мо­на­зва­ние ‘o̅iwi Ha­wai’i) - по­ли­незийский на­род в США, ко­рен­ное на­се­ле­ние Га­вай­ских островов.

Чис­лен­ность 401,2 тысяч человек (из них чис­то­кров­ных Гавайцев ме­нее 1 тысячи), в т. ч. 239,7 тысяч человек - на Га­вай­ских островах, 60,1 тысяч человек - в Ка­ли­фор­нии (2000 год, пе­ре­пись). Го­во­рят на английском языке, га­вай­ском кре­оль­ском (на ос­но­ве анг­лий­ско­го, га­вай­ско­го и др.), часть вла­де­ет га­вай­ским язы­ком. Гавайцы в основном про­тес­тан­ты и ка­то­ли­ки.

За­се­ле­ние Га­вай­ских островов бы­ло на­ча­то в середине I тысячелетия нашей эры вы­ход­ца­ми с Мар­киз­ских островов. Поз­же на ар­хи­пе­лаг при­бы­ли груп­пы пе­ре­се­лен­цев с островов Об­ще­ст­ва (остров Таи­ти и др.). К на­ча­лу кон­так­тов с ев­ро­пей­ца­ми (1778 год) Гавайцы на­счи­ты­ва­ли около 300 тысяч человек, име­ли 4 во­ж­де­ст­ва, цен­тра­ми ко­то­рых бы­ли ост­ро­ва Га­вайи, Ма­уи, Оа­ху и Кау­аи; в начале XIX века они бы­ли объ­еди­не­ны Ка­меа­меа I . Боль­шой вклад в изу­че­ние Гавайцев вне­сли пер­во­от­крыва­тель ост­ро­вов Дж. Кук, мо­ре­пла­ва­те­ли Дж. Ван­ку­вер, И.Ф. Кру­зен­штерн, В. М. Го­лов­нин, О. Е. Ко­це­бу и др. С 1820 года про­тес­тант­ские мис­сио­не­ры из США об­ра­ща­ли в хри­сти­ан­ст­во вер­хов­ных во­ж­дей и с их по­мо­щью - ос­таль­ных Гавайцев. С 1850-х годов для ра­бо­ты на план­та­ци­ях на Га­вайи вво­зи­лись за­контрак­то­ван­ные ра­бо­чие из стран Восточной и Юго-Восточной Азии (япон­цы, фи­лип­пин­цы, ки­тай­цы, ко­рей­цы), с острова Ма­дей­ра и Азор­ских островов. Про­ник­но­ве­ние ино­стран­цев при­ве­ло к обез­зе­ме­ли­ва­нию, вы­ми­ра­нию и ме­ти­са­ции Гавайцев.

Современные Гавайцы жи­вут в основном в го­ро­дах, за­ня­ты не­ква­ли­фи­цированным тру­дом и в сфе­ре об­слу­жи­ва­ния ту­ри­стов; мно­гие эмиг­ри­ру­ют в кон­ти­нен­таль­ную часть США. Не­боль­шие груп­пы в за­суш­ли­вых и изо­ли­ро­ван­ных гор­ных рай­онах пы­та­ют­ся со­хра­нять тра­диционный об­раз жиз­ни, об­ра­ба­ты­вая кро­хот­ные уча­ст­ки зем­ли. В по­след­ней четверти XX века сре­ди сфор­ми­ро­вав­шей­ся га­вай­ской ин­тел­ли­ген­ции на­ча­лось дви­же­ние за воз­ро­ж­де­ние тра­диционной куль­ту­ры: вве­де­но пре­по­да­ва­ние га­вай­ско­го языка и ис­то­рии в спе­циа­ли­зированных шко­лах, воз­ро­ж­да­ют­ся га­вай­ские име­на, тан­цы, ме­ди­ци­на, тех­ни­ка су­до­строе­ния и на­ви­га­ция; об­ще­ственные ор­га­ни­за­ции тре­бу­ют от США вы­плат ком­пен­са­ций за изъ­я­тые зем­ли, наи­бо­лее ра­ди­каль­ные - вы­сту­па­ют за пре­дос­тав­ле­ние Га­вай­ским островам не­за­ви­си­мо­сти.

Основное тра­диционное за­ня­тие - ин­тен­сив­ное тро­пическое зем­ле­де­лие с при­ме­не­ни­ем удоб­ре­ний и ис­кусственного оро­ше­ния, вклю­чая строи­тель­ст­во ка­на­лов и пло­тин в го­рах. Основная куль­ту­ра - та­ро, вы­ра­щи­ва­ли так­же ямс, ба­та­ты, са­хар­ный тро­ст­ник, ба­на­ны и др. Бы­ло раз­ви­то ры­бо­лов­ст­во и раз­ве­де­ние ры­бы в специальных пру­дах. Жи­вот­но­вод­ст­во (сви­ньи, ку­ры, со­ба­ки, мя­со ко­то­рых упот­реб­ля­лось в пи­щу) име­ло вто­ро­сте­пен­ное зна­че­ние. Пи­щу го­то­ви­ли в зем­ля­ной пе­чи (иму). Бы­ла раз­ра­бо­та­на слож­ная тех­ни­ка по­лу­че­ния со­ли из морской во­ды. Бы­ли раз­ви­ты су­до­строе­ние и на­ви­га­ция, про­изводство и рас­крас­ка та­пы, резь­ба по де­ре­ву (ста­туи, ор­на­мен­тир. ору­жие, вёс­ла и др.), про­изводство кале­ба­сов, пла­щей (ахуу­ла) и шле­мов (ма­хио­ле) из зо­ло­ти­стых и алых птичь­их перь­ев. От­сут­ст­вие ме­тал­лов и ке­ра­ми­ки ком­пен­си­ро­ва­лось раз­ви­ти­ем тех­ни­ки из­го­тов­ле­ния ору­дий из кам­ня, де­ре­ва, ра­ко­вин, кос­ти, скор­лу­пы ко­ко­со­во­го оре­ха, че­ре­па­хо­во­го щи­та и др. Су­ще­ст­во­ва­ли спе­циа­ли­сты-су­до­строи­те­ли, до­мо­строи­те­ли, рез­чи­ки, пти­це­ло­вы, тан­цо­ры, му­зы­кан­ты и т. д.; был раз­вит об­мен. Жи­ли боль­ше­се­мей­ны­ми об­щи­на­ми (оха­на). Су­ще­ст­во­ва­ли два основных эн­до­гам­ных со­ци­аль­ных слоя: знать (алии - «бла­го­род­ные») и об­щин­ни­ки (ма­каа­и­на­на); к зна­ти при­мы­ка­ли жре­цы (ка­ху­на); име­лись так­же ра­бы (кау­ва). К XVIII веку пле­мен­ная ор­га­ни­за­ция на Га­вай­ских островах бы­ла в основном раз­ру­ше­на, пле­мен­ные гра­ни­цы поч­ти по­все­ме­ст­но сме­ни­лись об­ла­ст­ным де­ле­ни­ем. Отдельными ост­ро­ва­ми управ­ля­ли на­след­ст­вен­ные вер­хов­ные во­ж­ди (алии-аи-мо­ку, или мои), быв­шие но­ми­наль­ны­ми соб­ст­вен­ни­ка­ми зем­ли и опи­рав­шие­ся на бое­вые дру­жи­ны. Власть во­ж­дей име­ла тео­кра­тический ха­рак­тер.

Жизнь Гавайцев ре­гу­ли­ро­ва­лась стро­гой сис­те­мой ре­лигиозных за­пре­тов та­бу (ка­пу). Сре­ди об­щин­ни­ков был рас­про­стра­нён пар­ный брак, во­ж­ди прак­ти­ко­ва­ли по­ли­ги­нию и по­ли­ан­д­рию. В ос­но­ве тра­диционной ре­ли­гии - культ бо­гов и во­ж­дей, ве­ра в ма­гическую си­лу ма­на. В пан­те­о­не бы­ла раз­ви­та слож­ная ие­рар­хия бо­гов (акуа, ау­ма­куа), глав­ные - бог-тво­рец Ка­не, бог мо­ре­пла­ва­ния Ка­на­лоа, вой­ны - Ку, пло­до­ро­дия - Ло­но. Су­ще­ст­во­ва­ла бо­га­тая ми­фо­ло­гия (эпос о со­тво­ре­нии ми­ра и др.). Ре­лигиозные це­ремо­нии, час­то с че­ло­ве­че­ски­ми жерт­во­при­но­ше­ния­ми, про­во­ди­лись в свя­ти­лищах (хеи­ау).

Музыкально-по­этическое твор­че­ст­во (ме­ле) вклю­ча­ло куль­то­вые пес­ни, ре­чи­та­ции ро­до­слов­ных, сла­во­сло­вия, лю­бов­ные и тра­ур­ные пес­ни; музыкально-тан­це­валь­ное - об­ря­до­вые тан­цы (ху­ла) с ин­ст­ру­мен­таль­ным со­про­во­ж­де­ни­ем. Тан­цы раз­де­ля­лись на «си­дя­чие» и «стоя­чие». Тра­диционные ин­ст­ру­мен­ты: ба­ра­ба­ны - па­ху (куль­то­вый, пред­став­ля­ет со­бой вы­долб­лен­ное брев­но с мем­бра­ной из ко­жи аку­лы), пу­ниу (скор­лу­па ко­ко­со­во­го оре­ха с мем­бра­ной из рыбь­ей ко­жи), пар­ный ба­ра­бан ипу (вы­су­шен­ные ты­к­вы); ка­мен­ные кас­тань­е­ты, по­гре­муш­ки, но­со­вая флей­та, ра­ко­ви­на-тру­ба, гу­дел­ка, му­зы­каль­ный лук, вар­ган. В XX веке рас­про­стра­ни­лись сен­ти­мен­таль­ный пе­сен­ный стиль с тек­ста­ми на английском языке, по­пу­ляр­ная му­зы­ка «га­вай­ско­го сти­ля» и свя­зан­ная с ни­ми ги­та­ра уку­ле­ле.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)