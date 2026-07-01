ГАВАЙЦЫ
ГАВАЙЦЫ (Самоназвание ‘o̅iwi Hawai’i) - полинезийский народ в США, коренное население Гавайских островов.
Численность 401,2 тысяч человек (из них чистокровных Гавайцев менее 1 тысячи), в т. ч. 239,7 тысяч человек - на Гавайских островах, 60,1 тысяч человек - в Калифорнии (2000 год, перепись). Говорят на английском языке, гавайском креольском (на основе английского, гавайского и др.), часть владеет гавайским языком. Гавайцы в основном протестанты и католики.
Заселение Гавайских островов было начато в середине I тысячелетия нашей эры выходцами с Маркизских островов. Позже на архипелаг прибыли группы переселенцев с островов Общества (остров Таити и др.). К началу контактов с европейцами (1778 год) Гавайцы насчитывали около 300 тысяч человек, имели 4 вождества, центрами которых были острова Гавайи, Мауи, Оаху и Кауаи; в начале XIX века они были объединены Камеамеа I. Большой вклад в изучение Гавайцев внесли первооткрыватель островов Дж. Кук, мореплаватели Дж. Ванкувер, И.Ф. Крузенштерн, В. М. Головнин, О. Е. Коцебу и др. С 1820 года протестантские миссионеры из США обращали в христианство верховных вождей и с их помощью - остальных Гавайцев. С 1850-х годов для работы на плантациях на Гавайи ввозились законтрактованные рабочие из стран Восточной и Юго-Восточной Азии (японцы, филиппинцы, китайцы, корейцы), с острова Мадейра и Азорских островов. Проникновение иностранцев привело к обезземеливанию, вымиранию и метисации Гавайцев.
Современные Гавайцы живут в основном в городах, заняты неквалифицированным трудом и в сфере обслуживания туристов; многие эмигрируют в континентальную часть США. Небольшие группы в засушливых и изолированных горных районах пытаются сохранять традиционный образ жизни, обрабатывая крохотные участки земли. В последней четверти XX века среди сформировавшейся гавайской интеллигенции началось движение за возрождение традиционной культуры: введено преподавание гавайского языка и истории в специализированных школах, возрождаются гавайские имена, танцы, медицина, техника судостроения и навигация; общественные организации требуют от США выплат компенсаций за изъятые земли, наиболее радикальные - выступают за предоставление Гавайским островам независимости.
Основное традиционное занятие - интенсивное тропическое земледелие с применением удобрений и искусственного орошения, включая строительство каналов и плотин в горах. Основная культура - таро, выращивали также ямс, бататы, сахарный тростник, бананы и др. Было развито рыболовство и разведение рыбы в специальных прудах. Животноводство (свиньи, куры, собаки, мясо которых употреблялось в пищу) имело второстепенное значение. Пищу готовили в земляной печи (иму). Была разработана сложная техника получения соли из морской воды. Были развиты судостроение и навигация, производство и раскраска тапы, резьба по дереву (статуи, орнаментир. оружие, вёсла и др.), производство калебасов, плащей (ахуула) и шлемов (махиоле) из золотистых и алых птичьих перьев. Отсутствие металлов и керамики компенсировалось развитием техники изготовления орудий из камня, дерева, раковин, кости, скорлупы кокосового ореха, черепахового щита и др. Существовали специалисты-судостроители, домостроители, резчики, птицеловы, танцоры, музыканты и т. д.; был развит обмен. Жили большесемейными общинами (охана). Существовали два основных эндогамных социальных слоя: знать (алии - «благородные») и общинники (макааинана); к знати примыкали жрецы (кахуна); имелись также рабы (каува). К XVIII веку племенная организация на Гавайских островах была в основном разрушена, племенные границы почти повсеместно сменились областным делением. Отдельными островами управляли наследственные верховные вожди (алии-аи-моку, или мои), бывшие номинальными собственниками земли и опиравшиеся на боевые дружины. Власть вождей имела теократический характер.
Жизнь Гавайцев регулировалась строгой системой религиозных запретов табу (капу). Среди общинников был распространён парный брак, вожди практиковали полигинию и полиандрию. В основе традиционной религии - культ богов и вождей, вера в магическую силу мана. В пантеоне была развита сложная иерархия богов (акуа, аумакуа), главные - бог-творец Кане, бог мореплавания Каналоа, войны - Ку, плодородия - Лоно. Существовала богатая мифология (эпос о сотворении мира и др.). Религиозные церемонии, часто с человеческими жертвоприношениями, проводились в святилищах (хеиау).
Музыкально-поэтическое творчество (меле) включало культовые песни, речитации родословных, славословия, любовные и траурные песни; музыкально-танцевальное - обрядовые танцы (хула) с инструментальным сопровождением. Танцы разделялись на «сидячие» и «стоячие». Традиционные инструменты: барабаны - паху (культовый, представляет собой выдолбленное бревно с мембраной из кожи акулы), пуниу (скорлупа кокосового ореха с мембраной из рыбьей кожи), парный барабан ипу (высушенные тыквы); каменные кастаньеты, погремушки, носовая флейта, раковина-труба, гуделка, музыкальный лук, варган. В XX веке распространились сентиментальный песенный стиль с текстами на английском языке, популярная музыка «гавайского стиля» и связанная с ними гитара укулеле.